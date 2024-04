Simularon el traslado de un paciente grave para traficar 134 kg de cocaína

Tres personas que se trasladaban en una ambulancia de una empresa privada de servicios médicos fueron detenidas en Monte Quemado, Santiago del Estero , cuando los efectivos federales advirtieron que la supuesta paciente no presentaba lesión ni enfermedad alguna y que el suero y la alta complejidad del traslado era una burda puesta en escena.

Tres personas que se trasladaban en una ambulancia de una empresa privada de servicios médicos fueron detenidas en Monte Quemado, Santiago del Estero, cuando los efectivos federales advirtieron que la supuesta paciente no presentaba lesión ni enfermedad alguna y que el suero y la alta complejidad del traslado era una burda puesta en escena.

En la Unidad de traslado de alta complejidad de la empresa privada Nexus viajaban dos trabajadores de la salud (supuestamente) y una paciente que se hallaba tendida en una camilla. La ambulancia y las tres personas se dirigían hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su origen la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Luego de que los supuestos profesionales de la salud no pudieron explicar ante los efectivos las dolencias de una joven que visiblemente se hallaba en perfecto estado de salud y tras una serie de respuestas incongruentes, notaron, además, que la mujer (supuestamente en estado de salud grave) a simple vista estaba bajo sedantes vía suero, pero el mismo no estaba colocado en su vena.

El doble fondo de la camilla de una ambulancia salteña, cargado con cocaína.

También observaron los tornillos removidos debajo de la camilla de la paciente, quien ya había entrado en una crisis de nervios. Así los efectivos descubrieron un doble fondo que contenía paquetes con la droga. También hallaron ladrillos dentro de los bolsos médicos de los ocupantes y en el interior de un mueble.

Los efectivos de la Sección "Monte Quemado" dependiente del Escuadrón 59 "Santiago del Estero" detuvieron la marcha de la ambulancia privada sobre ruta nacional 16, proveniente de Orán con destino final la ciudad de Buenos Aires, en la que viajaban dos trabajadores y una ciudadana, que aparentaba estar enferma.

El suero no estaba inyectado a la paciente

Al momento de la inspección, los gendarmes notaron varias incongruencias en el relato de los ocupantes quienes mencionaban que estaban por realizar un viaje extenso con una paciente de alta complejidad. En ese momento detectaron que la via del suero no estaba inyectada a la mujer quien no parecía padecer ninguna enfermedad grave.

Los funcionarios trajeron al can antinarcóticos "Terra", que marcó la posible presencia de estupefaciente. Inmediatamente, utilizaron destornilladores y hallaron un doble fondo que contenía paquetes rectangulares.

Siguiendo con las pesquisas, los uniformados encontraron más ladrillos dentro de un mueble y en dos bolsos. Se contabilizaron 129 paquetes que al ser sometidos al narcotest dieron resultado positivo para cocaína con un peso de 134 kilos. Intervino el Juzgado Federal 1 de Santiago del Estero.

Mas droga

Gendarmería Nacional informó, además, sobre otros dos exitosos operativos llevados a cabo en la zona de la frontera norte. En el primero, los efectivos de la Sección "Agua Blanca" del Escuadrón 20 "Orán", con apoyo del personal del Destacamento Móvil 5 y personal del Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico "Orán", avistaron a un individuo transportando un bulto sobre su espalda. Al darle la voz de alto, el individuo emprendió la huida por un camino montañoso, abandonando el bulto. En presencia de testigos, los uniformados procedieron a inspeccionar el bulto y descubrieron 20 paquetes que contenían cocaína, con un peso total de 20.442,5 kilogramos de cocaína.

En otro procedimiento sobre ruta 50, los integrantes de la Sección "28 de Julio" detuvieron la marcha de un transporte público de la empresa "San Antonio". Al momento de la inspección física, los uniformados encontraron una mochila de color negro sin dueño aparente, por lo que, en presencia de testigos, procedieron a la apertura de la misma, encontrando 12 paquetes, que tras ser sometidos a la prueba de marcotest, arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 12,510 kilos.