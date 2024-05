Paro general: Empresarios contra la medida por injustificada e inoportuna

Entidades empresarias expresaron su rechazo al paro que la CGT convocó para hoy, por entender que se trata de una medida "injustificada y por demás inoportuna" y que las "acciones deberían estar alineadas con la situación social y económica" de la Argentina.

Se expresaron de ese modo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Amcham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina) y la Paetac (Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas). "Resulta llamativo que a cinco meses de la asunción del actual Gobierno nacional ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial no hubo siquiera una sola protesta de estas características, cuando el panorama económico y social de entonces lejos estaba de ser idílico", sostuvo la CAC.

Mientras que para la Amcham, "lo criticable es la oportunidad de repetir el segundo paro nacional en 4 meses de un gobierno elegido democráticamente. Pensamos que la paralización de la economía por un día solo agrava la situación, generando pérdidas económicas que impactan directamente en el bolsillo de cada argentino".

"En un país con indicadores de vulnerabilidad social, deberíamos focalizar las energías de todos en desarrollar acciones alternativas menos nocivas que paralizar la actividad económica. Cada día de paro es un día perdido en la lucha contra la desigualdad y la exclusión social", expuso la Cámara Norteamericana.

Por su parte, la PATEAC expresó: "En momentos donde la actividad económica ha disminuido significativamente, propiciar la interrupción de las labores productivas y comerciales se traduce en mayores pérdidas económicas tanto para las empresas como para los trabajadores. Este tipo de acciones no solo afectan a los empresarios, sino también a los empleados, muchos de los cuales dependen del trabajo diario para sustentar a sus familias".

La CAC cuestionó a los sindicalistas que rechazan la reforma laboral incluida en el proyecto de Ley Bases, al sostener que, en ese aspecto, la iniciativa oficial "prevé cambios bastante acotados, mucho menos ambiciosos que los planteados en el texto original, por lo que una oposición cerril es difícil de comprender".

En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también confirmó que no adherirá al paro nacional. La CAME difundió que "es consciente de las dificultades que atraviesa el país. Por eso mismo sostiene que las pymes necesitan trabajar para hacer frente a sus obligaciones financieras". Desde la Cámara de Comercio e Industria de Salta, difundieron anoche que el "comercio no para", por lo que la atención será normal.