Fiore confirmó que Salta reclamará por el Incentivo Docente

En un breve encuentro con la prensa, la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, destacó las formas en las que se están resolviendo las obras en las escuelas, y el reclamo por los fondos del Incentivo Docente.

En diálogo con AM 840, la ministra expresó que "es real lo que plantea el gobernador respecto de los recursos que se han visto muy menguados de la provincia de Salta y de las otras. Y además también es real la decisión que ha adoptado la provincia a través de Fiscalía de Estado".

"Nosotros vamos a defender el tema del incentivo docente porque creemos que es un recurso", expresó la ministra.

Fiore confirmó que desde la Provincia se realizará una presentación en reclamo por el dinero del Fondo de Incentivo Docente. "Ya me junté con el fiscal de Estado y le solicité que se realice la carta documento, las intimaciones y demás en virtud del tema del incentivo docente.

A una semana de se inicien las clases, desde la cartera de Educación de la provincia sigue en análisis el dictado de la "quinta hora" de clases. Fiore explicó que el problema fundamental de Nación es que en algunos casos el vocero presidencial habla del incentivo docente y dice no se van a hacer cargo y en otros casos no hay definiciones de nada.

"Hoy no nos podemos sentar a la mesa del salario a definirlo si no existe por parte de la Nación respuestas claras sobre el tema del incentivo docente y sobre todas las otras cuestiones, el tema de la hora extendida, el tema de infraestructura, o sea, no dicen nada, no dicen que no, pero tampoco remiten los fondos.

Obras de reparación

Consultada por las escuelas que, todavía no están en situación de abrir sus puertas para recibir a los alumnos, debido a sus problemas de estructura y mantenimiento, la ministra de Educación expresó que se concretaron convenios con todos los intendentes, incluido el tema de la Capital, donde se va a hacer o se está haciendo lo que se llama "puesta a punto", que básicamente consiste en cuestiones muy sencillas, desmalezamiento, desinfección, el tema de la limpieza de los canales y demás, y pequeños arreglitos.

En cuanto a los trabajos de infraestructura y obras públicas de la provincia, y en virtud del convenio con los intendentes, "hay otras obras como techos, cuestiones eléctricas", que se están revisando.

"La verdad que se hace muchísimo daño con el corte de los fondos que corresponden a infraestructura escolar. Y el mucho daño es mucho daño, porque verdaderamente son fondos con los que se contaba, que de golpe no sabemos si están, o nos dijeron que no, pero no están llegando. Pero todas estas obras menores, la provincia lo va a hacer, y por el tema de restricción de gastos y de naciones, ya han dicho que solamente se van a continuar aquellas obras que se hayan ejecutado. Existen distintas versiones, algunas dicen que ya se hayan empezado a ejecutar, y otras hablan de una ejecución del 80%", expresó la ministra.

En cuanto a las obras suspendidas, Fiore expresó que sigue frenado el trabajo en la escuela Joaquín Castellano. También algunas obras en el interior. La obra que logró concretarse es la de la escuela Indalecio Gómez, y la que se espera poder inaugurar en abril es la escuela Güemes.