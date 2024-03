Un auto usado del 2010 puede costar más de $4 millones

Según datos proporcionados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en los dos primeros meses del año la venta de autos usados en Salta cayó un 21%, porcentaje que dejó a la provincia en el cuarto lugar a nivel nacional en la tabla de caídas. En la provincia, durante los meses de enero y febrero de este año se vendieron 2385 automóviles usados (1.298 y 1.087 respectivamente). En 2023, la venta de coches usados llegó a 3030 unidades (1.666 y 1.364 en cada mes).

Sin embargo, con la situación actual, ese número publicado por la cámara empresarial solo parece un dato anecdótico. Hoy las concesionarias de autos usados afirman que la venta en las últimas semanas está casi paralizada. El principal motivo, es que hay una notable disminución de la oferta y la demanda.

Para bajarlo al llano, esto quiere decir que hay muy pocos salteños dispuestos a vender su auto para cambiar de modelo. "El Tano", un reconocido vendedor de autos usados describió perfectamente la situación. "La gente no llega a renovar su auto por un modelo más nuevo porque no le alcanza, es por eso que prefiere quedarse con el que tiene, aguantar un poco más para ver si la situación mejora", expresó.

Otro punto en contra, es el valor de las unidades. En la actualidad con la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los salarios tener ahorros se vuelve cada vez más complejo. "El Tano", comentó a El Tribuno que uno de los autos más baratos que se vende en la plaza es el Renault Clio 2010. Este auto que tiene 14 años de antigüedad se puede conseguir por $4 millones.

El Volkswagen Gol sigue siendo el auto usado más vendido. Un Gol Trend 2010 puede llegar a partir desde los $7 millones, mientras que el Gol Power 2008, que es de la línea vieja, arranca en los $5,5 millones. Si queremos comprar un auto más nuevo hay que pensar en montos que pueden superar los $10 millones. Por ejemplo un Toyota Etios XLS 2015 puede arrancar en los $11 millones, mientras que un Volkswagen UP 3 puertas 2016 sale $9,8 millones.

"No hay autos baratos en venta. Yo por ejemplo al Etios lo tengo parado hace dos meses. Yo creo que la gente dice en estos momentos que se la va a bancar, que aguanta el cimbronazo con lo que tiene, porque si vendes el auto capaz que después no podes comprar otro. No hay pesos en la calle, secaron la plaza, entonces eso también nos perjudicó. Para poder comprar un auto tendrías que ganar un millón de pesos y los sueldos han quedado muy retrasados", sentenció.

El panorama actual que describió "El Tano" es desolador. Afirmó que desde que asumió Javier Milei hace dos meses y medio que se "no vende nada". La ventas son esporádicas, y afirmó que es un problema generalizado por los comentarios que recibe de sus colegas.

"No viene nadie ni a preguntar. Ni los modelos viejo o "perritos" (como le dicen en el rubro) se vende. Un perritos puede salir 4 millones como un clio 2010, nadie quiere perder, puede ser que agarres uno necesitado que venta el auto barato. Pero por ahora ni siquiera vienen a ofrecer sus coches para que se los compremos, todas las agencias están recontra paradas. Encima, tampoco hay planes de financiación, pero para mi los coches han aumentado los precios una enormidad. La gente se ha vuelto más cuidadosa y ajustó con los cambios de autos", expresó.

Aunque no hay cierres de agencias en la actualidad, muchos comerciantes ya están pensando llevarse los autos a sus casas y cerrar las oficinas. El incremento de los alquileres sumado al aumento de los servicios y las bajas ventas hacen que sea una tormenta perfecta. "El Tano" pasó de pagar $330 mil a $520 mil por el local que alquila.

"Otro tema que nos perjudica es que no hay financiación buena. Si queres comprar un auto podes sacar un crédito prendario pero es con más del 120% anual, se les vuelve impagable. Si por ahí el monto es pequeño, se los financio yo. Ahí se ahorran un montón de plata en lo que son los trámites bancarios, si la financiación es en dólares porque tampoco quiero perder", remarcó.

Pese a la difícil situación que está atravesando el sector, "El Tano" tiene la esperanza que a partir de mayo o junio el escenario comience a mejorar. Hay buenas expectativas dentro de este segmento. "La venta ya se venía frenando hace tiempo porque mucha gente ya sabía que iba a haber un cambio de gobierno. Creo que esto se tiene que acomodar", finalizó.

Más vendido

Según los datos de la CCA, el VW Gol/Trend ha mantenido su posición en la cima del ranking de autos usados más vendidos, con un total de 6.490 unidades comercializadas a nivel nacional.

El podio de los vehículos más demandados en febrero lo completan el Chevrolet Corsa/Classic, con 3.466 unidades y la Toyota Hilux, con 3.346 unidades vendidas. Le siguen de cerca la Ford Ranger, el Renault Clio, y la VW Amarok, con 2.595, 2.552 y 2.497 unidades vendidas respectivamente, consolidando así la presencia de diversas marcas en el mercado de autos usados.