Intendentes acuerdan negociar paritarias cuando tengan fondos

La inestabilidad económica producto de los vaivenes en la política que emanan desde el Gobierno nacional, pone a los intendentes salteños en una delicada situación económica, ya que les resulta muy difícil saber si contarán con la participación que les corresponde y los tiempos en los que la administración central cumplirá con el envío de esos recursos. En caso de que lo hiciera.

Esta situación fue abordada en la reunión que los jefes comunales mantuvieron en el marco del Foro de Intendentes, celebrada ayer bajo la conducción del titular del órgano, el mandatario de Vaqueros, Daniel Moreno.

En diálogo con El Tribuno una vez concluido el encuentro, Moreno señaló que la situación económica es muy inestable debido a la falta de previsibilidad y que, a causa de ello, no se pueden acordar aumentos salariales sin saber cómo va a venir la coparticipación.

No obstante, aseguró que para los intendentes de toda la provincia es clave el diálogo con los gremios para buscar soluciones de manera consensuada al escenario que se plantea desde Nación, el cual afecta también a la Provincia.

"La idea nuestra es cerrar el (aumento salarial del) 2023 como lo está pagando la Provincia y, el 2024, ver la forma de pagarlo a medida que vayamos recibiendo la Coparticipación", anticipó Moreno a este diario.

El presidente del Foro de Intendentes de la provincia dijo: "Nosotros no sabemos qué nos puede llegar (de recursos) y no podemos programar algo, porque la Nación está muy inestable"; además "bajó el porcentaje de ventas de enero para las Pymes y para las empresas un 20% y, en febrero, bajó otro 35%, y la coparticipación es básicamente eso".

"Esa es la recaudación que tienen de todos los impuestos, tanto provinciales como nacionales y eso nos puede llegar a marcar en algún momento que lo que prometimos, si llegamos a prometer algo, y después lo podamos cumplir", explicó Moreno.

Moreno advirtió que "no queremos fallarle a nuestra gente y vamos directamente con la realidad, y esa realidad es que a medida que nos van depositando, vamos pagando y vamos a ver si hacemos una acta y arreglamos".

Pero anticipó que por ahora "no todos podemos pagar el 9% que pagó la Provincia en febrero porque no sabemos cómo viene la coparticipación". No obstante, dijo que hay algunos intendentes que sí van a poder pagar porque las realidades entre los municipios son muy heterogéneas.

Repaso de la situación

Del encuentro con los intendentes participó el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quien realizó un balance de la situación económica y financiera de la provincia y trazó las perspectivas del escenario en el corto plazo.

"La presencia del Ministro fue clave para tener un panorama de lo que podemos esperar a futuro para poder tomar las decisiones que son necesarias para nuestros municipios", consideró Moreno.

Realidades distintas en los municipios

El presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, explicó que si bien hay 60 muni

cipios en Salta, las realidades de cada uno son muy disímiles. "Algunos tienen una empresa o una coparticipación mucho mejor, pero hay otros municipios que no", explicó.

Moreno detalló que "la idea es trabajar como bloque", ya que "cambió el contexto nacional, porque hoy hay una inestabilidad que no sabemos qué va a pasar en cinco días".

Expuso que hoy hay un Presidente que echa al Ministro de Trabajo durante una entrevista por televisión y que el funcionario se entera de esa manera: "Con esa inestabilidad no podemos programar nada".

"No podemos tirar de la soga demasiado para que no se corte, hay que ver la forma de arreglar, y la forma de arreglar va a ser que veamos cómo viene la coparticipación y después de eso negociamos", afirmó.

El titular del Foro aseguró: "No queremos echar gente, porque si hacemos un arreglo y después no lo podemos cumplir porque viene menos coparticipación vamos a tener que hacer eso, y va a ser de terror, porque somos todos vecinos, nos conocemos".

"Se nos está exigiendo que hay que reducir el gasto público. Pero el camión de basura va a tener que seguir, el camión del electricista también, y así con varias cosas más", dijo y agregó: "a los servicios básicos no los podés dejar y la variable de ajuste termina siendo echar gente. Y eso es lo que no queremos".

Moreno consideró que no todo vale en la política y que "se están haciendo recortes donde no lo tendrían que hacer".

"No se puede jugar con la educación, no puede jugar con la salud, con cosas que son muy sensibles. Nos están faltando el respeto a todos", advirtió y dijo que "la verdad que hoy ellos eligen si un paciente oncológico vive, y jugar con la vida de la gente no es justo y ni digno".