El terrible tarifazo en la electricidad dejó a los vecinos y comerciantes al borde del nocaut

Mientras llegan las boletas de la luz los salteños van acusando los golpes de un terrible tarifazo que muchos, anticipan, no podrán hacer frente. Es que los incrementos rondan el 150 por ciento en los usuarios residenciales y de hasta 250 por ciento en los comercios. Ahora bien, la clave está puesta en la actualización del valor del costo de distribución de la energía, que cobra Edesa, que deja a la provincia entre una de las que tiene la tarifa más cara.

El Tribuno realizó consultas con especialistas, empresarios del sector del comercio y la industria y los vecinos. Todos se mostraron alarmados por las brutales subas y mostraron mucha preocupación de no llegar a cubrir los nuevos valores. El tema es que los aumentos van a seguir en los próximos meses.

"El tema de los servicios es algo que no se puede sostener, de golpe subieron muchísimo. Yo pagaba $10 mil hace un tiempo, luego 20 mil y ahora voy por los 40 mil. No sé como haré para pagar las boletas que vienen porque escuché que los aumentos seguirán". El testimonio es de Adriana Soria, quien tiene 41 años, es empleada doméstica, vive en el barrio Santa Ana I y tiene dos hijos menores de edad.

Situaciones como las de esta madre se multiplican. La peor parte la están llevando los jubilados que cobran la mínima y las personas que están desocupadas. El temor a quedar sin servicio de electricidad por falta de pago se multiplica.

El golpe lo sienten todos los sectores. Y los empresarios de comercio ya se pusieron en pie de guerra. Es que señalaron que presentarán un recurso de amparo en la Justicia para que se frene el incremento en la tarifa de la luz. "La forma de parar esto es a través de un amparo. No hay otra manera", señaló a este diario Gustavo Herrera, quien es el titular de la Cámara de Comercio de Salta. El dirigente contó que hay socios de la Cámara que recibieron facturas que pasaron de 300 mil a 800 mil pesos y otras que llegaron a $1.200.000.

En tanto, desde el sector industrial también salieron al cruce y fueron más allá al señalar que en Salta la tarifa es más cara que en las provincias vecinas.

"La factura de la luz en Salta está muy cara comparada con otras provincias, más allá de Buenos Aires", señalaron en el sector. Y agregaron: "En Salta está a 122 pesos el kilowatt/hora para la industria, mientras que en Buenos Aires está en 49 pesos; pero en Jujuy está en 58 pesos, en Santiago del Estero está en 53, con todos los aumentos", afirmaron. Al tiempo que cargaron tintas contra Edesa.

Causas del aumento

La Secretaría de Energía de Nación fijó un incremento de hasta el 120% del precio mayorista en lo que hace a la generación de energía (esto se vio reflejado en la boleta con un aumento del 75% de ese ítem). A esto hay que sumarle una suba de poco más del 6% que tuvo el transporte de la electricidad. Y como frutilla del postre estuvo la suba del 101,28% que autorizó el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta a Edesa por la distribución. Es así que esto hizo encarecer la boleta de los salteños, que ahora llegó con aumentos en este ítems del 78% y faltan los incrementos de los meses de marzo y abril del 11,64%, respectivamente.

Una radiografía instantánea sobre el panorama del consumo eléctrico en algunas provincias es poner en evidencia las facturas que llegan a los hogares. La comparación de las boletas de luz entre provincias argentinas revela una variedad de factores que influyen en los costos, y obviamente en los subsidios.

En febrero un usuario residencial de Salta sin subsidio y con un consumo de electricidad de 285 kWh en un mes tuvo una facturación de $43.500,72; mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un usuario que consumió 1.196 kWh pagó $23.734,19 en un período bimestral, donde todavía no hubo una actualización tarifaria, como ya ocurrió en Salta.

La diferencia se acentúa si comparamos el valor de la factura de un salteño con el de las otras provincias. Un tucumano con un consumo de 1.157 kWh pagó $45.670 en un período bimestral, pero con un subsidio de $20.417. Aunque hay que aclarar que en Tucumán todavía no se realizó la actualización tarifaria de febrero. Un misionero que tuvo un consumo de 738 kWh en febrero pagó una factura en marzo por $30.751, con una carga de subsidio.

En Jujuy, en tanto, una factura de un usuario residencial de 538 kWh pagó 30.720 la factura que le llegó.

La distribución

A la hora de analizar la tarifa de la luz que un usuario ve reflejada en su boleta tiene que tener en cuenta tres componentes: el costo de la energía (que tiene el mismo valor en todas las provincias del país), el transporte de la energía y el último es el valor agregado de distribución (VAD). Este es el punto central, ya que se refiere al costo de llevar la energía eléctrica a cada uno de nuestros hogares. Ese servicio lo presta en Salta la empresa Edesa y el que lo fija es el Ente Regulador de los Servicios Públicos, luego de un proceso administrativo que comprende hasta una audiencia pública.

Algunos especialistas sostienen que no es lo mismo la distribución en un lugar como la Ciudad de Buenos Aires, donde en un solo punto de conexión, como un edificio, hay decenas de usuarios que, por ejemplo, la Patagonia o Salta, con mucho accidentes geográficos. Ahora bien, lo que se analiza de Salta es que la fuerte actualización de esa distribución hace que las boletas hayan quedado por las nubes, cosa que no sucede en otras provincias.

Insisten con que en otras provincias pisan la tarifa

Carlos Saravia, titular del Ente Regulador, explicó que uno de los motivos porqué pagan más caro los usuarios de Salta en relación con los de otras provincias es por lo que se llama economía en escala que está relacionado con la densidad poblacional. Sin embargo, aclaró que por este concepto se debería encarecer entre 25, 30% más de costo.

"Después el problema es que en Buenos Aires desde hace bastantes años no dan incrementos o actualizaciones en base a los costos real de servicio, no hacen las revisiones tarifarias integrales. La última la hicieron con (Mauricio) Macri. Entonces, si vivimos en el mismo país tenemos la misma inflación, casi la misma carga impositiva, los mismos precios dolarizados de algunos insumos ¿por qué tendrían que pagar menos? Porqué no cumplen contratos de concesión", expresó el funcionario.

Carlos Saravia remarcó que en la provincia cada vez que queda un 5% de desfase o más la tarifa se avanza con audiencias públicas y hacen un estudio de costos o una consultoría con la Universidad Nacional de San Juan cada cinco años. Por ende, la distribución tiene una actualización que hace que la boleta de la luz tenga fuertes subas en Salta, una de las provincias más pobres del país.

"Esto implica objetividades sobre lo que es el costo del servicio, operatividad de mantenimiento que gestión comercial, gestión financiera, recursos, variación salarial. Ellos no hacen eso. Después de eso ahora dictaron una emergencia energética y aparte de eso fijaron una tarifa de transición. Aumentaron, sí aumentaron, pero la tarifa está pisada", señaló.

Carlos Saravia también explicó que es complicado hacer una comparación directa porque las lecturas en CABA son bimestrales. Es decir que la factura que están abonando hoy los usuarios de Edenor o Edesur tenían la lectura de consumos del mes de diciembre, cuando tenían otra tarifa y era más barata.