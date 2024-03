Estudiantes de la UNSa pierden clases por el trámite del "pase libre" de Saeta

Las colas de los estudiantes de la UNSa en las oficinas de Saeta son terribles. La eterna fila de jóvenes da vuelta a la manzana y parece que será parte de la postal urbana por varios días más.

Con sol, con lluvia, como sea, llegan los estudiantes a buscar el beneficio del "pase libre estudiantil" desde muy temprano. Desde las 3 de la madrugada los chicos comienzan a acaparar la vereda oeste de calle Pellegrini, entre Esteco y Corrientes. Ellos serán los primeros cuando las oficinas de Saeta abra las puertas, a las 8. Promediando la mañana, la cola llega a Esteco, sube por el canal y da la vuelta por Corrientes. Hasta la 16 siguen atendiendo a los universitarios.

El problema es que las carreras de las diversas facultades de la UNSa ya comenzaron con el dictado de clases y los estudiantes están en la calle haciendo trámites por el boleto que les corresponde. Se ven a los chicos en la calle que llevan los apuntes y, para no perder el tiempo, estudian en la calle.

Testimonios

Emilia y Pamela son oriundas de Metán. La primera estudia Ingeniería y desde la semana pasada que comenzaron las clases paga el boleto. Mil pesos diarios para ir y volver de la universidad. Tuvo que perder toda la mañana y no sabía si llegaba a la ventanilla antes de las 16. Pamela estudia en Humanidades y esta semana comenzaron con las clases. Se vino en la madrugada de su casa paterna, dejó su ropa y se fue a la Pellegrini. Por supuesto que ya se perdió el primer día de clases y seguramente tendrá que volver al día siguiente.

Si bien el trámite es rápido cuando se llega a la oficina, el malestar de los estudiantes es evidente con la gente de Saeta y de la AMT. Es necesario recordar que por disposición de la AMT (Autoridad Metropolitana del Transporte), se modificó la normativa para acceder al "boleto estudiantil" de la región metropolitana mediante la resolución 13/24, en la cual se exige a los estudiantes que deben tener al menos dos materias aprobadas en los últimos doce meses para renovar el beneficio.

Mohr informó que "vamos a afectar más personal de Saeta, para que la atención a los estudiantes sea un trámite sencillo y rápido que permita la obtención inmediata del beneficio.

Fuentes de Saeta informaron que enviaron el pedido de la información académica a la UNSa y que, de la casa de altos estudios, "no enviaron la información" requerida para otorgar el pase libre. Desde la empresa aseguran que se basan en la Resolución 217/08 en la que, la misma UNSa, exige como requisito la aprobación de "2 materias para poder votar". Y en la realidad de la universidad las cosas son más complejas.

El Tribuno consultó al vocero de la UNSa, Sebastián Aguirre Astigueta, quien aseguró que "la AMT se erige en policía académica".

Desmentida

"Es falso que no enviamos los datos. Enviamos reiteradamente los mismos datos de siempre, los que ordenó el Consejo Superior mandar, según Resolución CS 01/24. Nos comprometimos por Convenio y lo cumplimos en tiempo y forma. Ellos nos requieren compulsivamente datos académicos y personales de los alumnos que no podemos dar. Por ejemplo: fecha y tipo de actividad académica registrada, de cada uno de los alumnos regulares de la UNSA (asistencia, cursado, exámenes parciales/finales, trabajos prácticos, etc). Una intromisión indebida en la esfera de autonomía personal de los alumnos y un atentado a la autonomía académica de la UNSA. El Gobierno Provincial está al tanto de este atropello de Saeta y la AMT hacia la Universidad Pública. Sáenz pidió que los funcionarios no cierren los listados sin los estudiantes. En AMT y en Saeta no le hacen caso. Están bajando a los estudiantes más necesitados de la Provincia de los colectivos de Saeta", dijo Aguirre Astigueta.

Es evidente que se viven tiempos "libertarios" que ante la crisis total del sistema de transporte urbano de pasajeros toman de "chivo expiatorios" a minorías para explicar la crisis. Porque ante la quita de los subsidios nacionales y la falta de recursos provinciales para afrontar la enorme estructura burocrática del sistema se busca entre los sectores más vulnerables al "culpable". No resuelven la cuestión de fondo, modifican las normativas y afectan a estudiantes y jubilados. Lo dice textual la página de Saeta: "dada la delicada situación económica, la nueva normativa introduce restricciones para optimizar el uso de recursos estatales y garantizar la sostenibilidad del programa. Este ajuste busca equilibrar la necesidad de mantener el beneficio del Pase Libre con la eficiencia en el uso de los fondos públicos, asegurando que el servicio continúe disponible para quienes más lo necesitan". Si este programa no sigue será por los estudiantes y los jubilados.

Volviendo a Aguirre Astigueta dice lo siguiente: "Veo que insisten con el tema de las dos materias. Para la UNSa, un alumno con una materia aprobada, reinscripto debidamente y teniendo alguna actividad académica (preparar la tesis, trabajos de campo, investigación, etc) o pasando un mal año por no haber aprobado, es un alumno de nuestra Universidad. La AMT se erige en policía académica: exige 2 materias y 8 años de carrera, podría exigir 3 ó 5, o que se reciban en 4 años. No cuenta, no es autoridad académica de nada, debe dedicarse a controlar el transporte metropolitano, que bien desorganizado está", concluyó.