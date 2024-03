VIDEO. Sáenz dijo que tuvo que cancelar la deuda del Fondo de Reparación

En un contexto delicado del país, donde continúa la disputa entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la quita de fondos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, abrió el 126º período ordinario de sesiones en la Legislatura provincial.

Durante la primera media hora resaltó que por las actuales circunstancias, la mirada debe estar puesta en los más vulnerables. Hizo también alusión a la defensa de los derechos de los salteños y al reclamó de fondos adeudados por el Gobierno central.

Señaló que Salta tuvo una pérdida de ingresos por coparticipación superior al 12% y es la segunda provincia, en términos relativos, más afectada por los recortes de transferencias nacionales, apeló a la conciencia de los legisladores provinciales y nacionales, más allá de su signo político, para cuidar los intereses federales y de Salta: "Los salteños los necesitan a la hora de proteger y potenciar su producción, sus fuentes laborales, su economía, su educación, su salud, su seguridad, sus niños y ancianos".

El mandatario provincial destacó que tienen un vencimiento de deuda internacional importante en mayo que deben cumplir, pero al mismo tiempo se refirió a la reducción significativa de ingresos, con una pérdida de $30 mil millones por mes. "Tenemos un vencimiento en mayo, que tenemos que honrar y pagar y tenemos $30 mil millones menos por mes. Esta es la situación económica de nuestra provincia. No miro para atrás, no busco culpables, tenemos que seguir adelante, tenemos que honrar nuestras deudas pero les aseguro que antes de pagar una deuda que tiene que ver con obras, que en muchos casos no se hicieron, prefiero destinar esa plata a las prioridades que tiene la gente, a las deudas internas que tenemos los salteños. Así garantizando la educación, seguridad y salud, es lo que debemos hacer", señaló.

"Trabajamos con equilibrio presupuestario en todos los años de mi gestión, presentado sus correspondientes Cuentas Generales del Ejercicio. Renegociamos el stock de deuda heredado, que al 31 de diciembre de 2023 es de más de U$S160 millones menos que en 2019. Se canceló el Fondo de Reparación Histórica y se renegoció el Fondo del Bicentenario", expresó Sáenz.

"El stock de deuda heredado, es de más de US$ 160 millones menos que en 2019".

El gobernador recordó que cuando asumieron el 10 de diciembre de 2019, recibieron una provincia con U$S640 millones de deuda internacional. Sáenz comentó que durante su mandato, esas obligaciones fueron renegociadas y reestructuradas, y recordó que en ese momento el dólar estaba a $300 y que actualmente cuesta más de $800.

Expresó que durante los primeros cuatros años siempre fueron fiscalmente responsables. "Los problemas fiscales de la Nación se deben resolver con medidas cuyo costo se soporten equitativamente. Nuestra provincia nunca gastó más que lo que le ingresó", concluyó.

Reclamo a los legisladores

El Gobernador también envió también un mensaje a los legisladores nacionales y los instó a defender los intereses de todos los sectores de la provincia. En este sentido les pidió que respondan a su pueblo, lo que significa que ningún mandato partidario o de autoridad nacional prime por sobre los intereses de los salteños. "Que se corten la mano para acompañar lo que pueda perjudicar a los salteños", resaltó.

"Cuando asumí como gobernador asumí también el compromiso de estar siempre al lado de los salteños", contó. Describió a Salta como una provincia patriota y solidaria, que nunca dejó de pensar en todos los argentinos.