Chorotes, guaraníes, tobas y wichís acampan al costado de la terminal

“Un trayecto muy largo y con el cambio del clima... Venimos con madres con sus hijos, cuando aumentaba la temperatura nos parábamos, descansábamos, y después cuando estaba lindo el tiempo, seguíamos”, contó Gerardo Barbier, de Santa Victoria Este. “Las inclemencias del tiempo como la lluvia nos han impedido avanzar más rápido”, dijo.

“Hay cuatro etnias, están los chorotes, tobas, los guaraníes y los wichis. Las comunidades son de Santa Victoria, la comunidad de La Mora en Tartagal de la ruta 86; está el Kilómetro 6, están de Comlaje, que son tobas, está la comunidad El Arca, que son guaraníes; está la Misión Chorote del Cruce, la comunidad El Mistol, que es wichi, está la comunidad Misión Chaqueña que han venido varias gentes de ahí para sus reclamos”, enumeró.

Traen un petitorio

“El motivo de nuestra presencia es lo que venimos sufriendo todos los años, esto no es nuevo. Principalmente, venimos porque la falta de agua sigue existiendo, y más con estos recortes. Hemos visto que se está mermando la entrega de agua en las comunidades, en la ciudad de Tartagal, en el norte, en Santa Victoria Este, de donde soy oriundo. Venimos con la intención de que nos escuche la gente del Gobierno”, señaló.

“Tenemos un petitorio que presentar al Gobierno. Queremos ser atendidos por los cuatro ministerios. En el Ministerio de Educación, tenemos muchos problemas que plantearle a la ministra Cristina Fiore. También queremos hablar con el Ministerio de Desarrollo Social, donde está Mario Mimessi, que es de Tartagal y que conoce porque fue intendente. A Personería Jurídica viene gente a averiguar su personería jurídica, en trámites con muchísimos años y que no tienen novedades. Y hay gente que recién está iniciando trámites y ellos quieren entrevistarse también con el señor Mario Choque, que es el director”, puntualizó.

Salud

“El otro ministerio que queremos ver es Salud Pública. Tenemos muchas inquietudes, mucha falta de médicos, faltante de enfermeros. Hoy nos enteramos que están dando de baja a enfermeros, y nos preocupamos más porque, justamente, a eso venimos, para que nos designen más enfermeros en las comunidades donde están faltando. Faltan agentes sanitarios, faltan medicamentos. La vulnerabilidad que estamos viviendo en nuestra zona es muy crítica, y es peor de lo que veníamos atravesando los años anteriores. No sé si se debe al cambio de gobierno o a los recortes que hay ahora”, dijo Barbier, dirigente wichí.

Maestros bilingües

“Trabajé como maestro bilingüe con 18 años de servicio cargo titular, y porque faltaba una resolución ministerial me dejaron cesante, y quiero saber cuál es el motivo de que el Ministerio no me quiere tomar de vuelta en el cargo después de los años que tengo”, también planteó Barbier.

“En la zona de Misión Chaqueña, Embarcación, Carboncito... hemos visto jóvenes que han terminado estudios primarios y no han podido seguir estudiando, se abrieron colegios secundarios donde pudieron seguir y ahí terminó todo. Nunca hubo una carrera donde pudieran seguir para recibirse en algún momento y llegaron a una edad avanzada, pero cuando se abrió la terciaria en Carboncito, en Misión Chaqueña, todos estaban muy ansiosos de terminar sus estudios y llegar a tener una profesión. Llegaron a recibirse como maestros de grado, maestro de nivel inicial, pero hoy en día estamos viendo que no están siendo designados”, relató el dirigente, y agregó: “Hemos estado en Tartagal, viendo cómo ha sido la designación; muchos de los maestros originarios, de los jóvenes originarios que tienen ese título no han sido designados como que ellos no tienen títulos. Y esa también es nuestra lucha, también es el motivo que venimos a este lugar”.

“No tenemos audiencia, nosotros venimos con un petitorio y queremos que nos atiendan los cuatro ministerios y en caso de que no nos reciban, no nos vamos a retirar, porque ya conocemos el engaño por parte de la gente de Asuntos Indígenas, que cuando venimos nos dan una palabra o un acta de compromiso donde dicen ‘vayan que ya está todo solucionado, la próxima semana vamos a estar en la zona para hacer los trabajos’. Entonces la gente ya no les cree”, cerró.

Otros casos

“En mi caso, vengo para que ratifiquen el nombramiento de mi hija. Soy maestro jubilado, los otros que ya se han sido jubilado reciben su jubilación y están trabajando sus hijos, sus nietos... En mi caso tuve problemas con los representantes de mi comunidad, de la comisión vecinal. Ellos hicieron notas y actas falsas para el Ministerio de Educación, la supervisora de la zona tiene conocimiento tanto como la directora de la escuela”, contó Juan Carlos Cabral, de Misión Chaqueña.

“Cuando me jubilaron el año pasado, en abril, vine al Ministerio de Educación con mi hija y llevé la designación y cuando llegamos a Misión Chaqueña, ella trabajó. Le hicieron la toma de posesión y trabajó solo una hora no más, y luego llegó una notificación por parte de la supervisora diciendo que se retenga la que está nombrada porque no era la que tenía que trabajar, sino que tenía que trabajar otra señora, que era la señora del presidente de la comisión vecinal. Y mi hija quedó sin trabajo”, agregó.

“Venimos de Misión Chaqueña con expedientes, algunos han estado trabajando ad honorem 5, 10 años, sin respuestas favorables, cuando les decían que sí iba a salir su designación, su nombramiento. Ellos tienen el derecho de que el Ministerio tome cartas en el asunto para que puedan trabajar”, señaló el referente wichi.

“Hay expedientes, notas tras notas que hemos enviado al Ministerio, y los maestros no han recibido una respuesta favorable por parte del Ministerio de Educación. Por eso estamos acá. Y hay también hay docentes wichi que se han recibido para el nivel inicial, para el jardín de infantes, y tampoco han sido nombrados”, dijo, y cuestionó: “En Tartagal se nombran, pero siempre la parte indígena ha quedado a un lado, no teniendo la prioridad como la tienen los criollos. Vamos a ser directos: siempre los indígenas al último; si sobran cargos o si hay cargos muy lejos ahí le ofrecen; cuando en realidad para mí tiene que ser parejo. Sea criollo, sea wichí, sea de cualquier etnia, tienen derecho de ser nombrados porque para eso han hecho sus estudios y se han sacrificado”.

“Queremos audiencia para poder explicarles y presentarles esta petición”, concluyó Cabral.