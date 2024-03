Saeta: sigue el requisito de dos materias aprobadas para el pase libre estudiantil

Las autoridades provinciales, la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y Saeta llegaron al acuerdo de habilitar provisoriamente el pase libre para estudiantes de la UNSa. De esta manera, Saeta utilizará el padrón completo de estudiantes enviado por la UNSa, hasta que cada estudiante concurra a las oficinas de la empresa a brindar sus datos personales y académicos para justificar el beneficio. Para eso se establecerá un cronograma que estará disponible en los próximos días.

Se llegó a este acuerdo luego de una reunión entre el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; el vicerrector de la UNSa, Nicolas Innamorato; el presidente de AMT, Marcelo Ferraris, y el presidente de Saeta, Claudio Mohr. Villada aclaró a los medios que uno de los requisitos fundamentales para mantener las gratuidades es tener aprobadas dos materias en el último período en el caso de que no sean ingresantes.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno expresó que debido a problemas con la información proporcionada por la Universidad se levantará de manera condicional y temporal el pase libre y que se establecerá un proceso ordenado para verificar la condición de alumno regular. Con esta medida se busca evitar que personas que no cumplen con los requisitos obtengan el beneficio del boleto gratuito. El ministro de Gobierno destacó la importancia de "cuidar el bolsillo" de quienes pagan el boleto.

Por una norma de confidencialidad de la Universidad, el vicerrector de la UNSa explicó que están imposibilitados de enviar esa información. Es por eso que el Gobierno acordó, para evitar estas colas en las oficinas de Saeta, solicitarle a la Autoridad Metropolitana levantar de manera provisoria la base de los estudiantes.

"Luego Saeta va a continuar con los controles de una manera ya más ordenada, de tal forma que cumplamos, obviamente, por parte de la Universidad con la confidencialidad que debe manejarse y por parte del Gobierno seguir con esta firme decisión que hemos tomado, que llegue el beneficio a quien corresponde y no de manera excesiva como venía sucediendo, en donde hay personas que rigen, gozan del beneficio del boleto gratuito y no van a la universidad, no hacen actividades académicas y menos aprueban ninguna materia. Tenemos que ser racionales, la circunstancia lo exige y no puede ser la única variable que la gente cada vez pague el boleto más caro y es justamente en ellos que estamos pensando, y por lo cual hemos tomado esta decisión", expresó Villada.

El Gobierno provincial ha dado instrucción a la AMT y Saeta para que adopte todos los recaudos necesarios para que el proceso de validación de alumno regular se realice de la manera más ordenada posible. "Hoy se atienden prácticamente entre 500 y 700 personas por día", añadió el ministro de Gobierno. Y agregó: "Vamos a establecer un plazo mayor y con turno para que se pueda hacer esto. Vamos a seguir cuidando el bolsillo de quienes pagan el boleto para subir al colectivo. Y esto significa cuidar que las gratuidades lleguen a quien corresponde".

Villada comentó que la exigencia también corre para los institutos terciarios, y aclaró que ya enviaron la información de manera directa a Saeta, se produjo una "importante" disminución, superior al 30%, de gente que no tiene la condición de alumno regular.

"No queremos perjudicar a ninguno de los estudiantes que realmente tienen su voluntad de ir a la universidad, de ir a un terciario verdaderamente a cursar una carrera y recibirse. Más de 6 millones de boletos se utilizan en este esquema mes a mes. Imagínense el costo de lo que significa la gratuidad. Hay un gobierno decidido a seguir invirtiendo en transporte y en educación, pero tenemos que cuidar el bolsillo de la gente", finalizó.