VIDEO Dos jóvenes se pelearon a “cintarazos” a la salida de un boliche en Rosario de Lerma

Todos los fines de semana Rosario de Lerma, lamentablemente, es noticia para mal, por la violencia de los jóvenes a la salida de un boliche de la zona. La ingesta de alcohol es uno de los principales motivos de estas batallas que tienen como principales protagonistas a los chicos y como espectadores de lujo a un par de Policías de Salta quienes realizan adicionales en el lugar. Claro que los oficiales cuidan las formas dentro del boliche. Adentro no dejan que nadie se desubique, y si lo hacen se van para afuera.

Esto ocurrió este fin de semana cuando dos jóvenes pasados de alcohol comenzaron a discutir dentro del local bailable, de las palabras pasaron derecho a la violencia sin escala, fue ahí que uno de ellos sacó un cinto y comenzó a agredir al otro. La pelea fue parada por los Policías que estaban en el lugar y fueron “amablemente” persuadidos para que sigan la “discusión” en la calle. Y eso ocurrió. Ambos siguieron su pelea en el improvisado ring en la calle donde los “cintarazos” volaron de un lado hacia el otro. La dantesca escena fue registrada por los concurrentes desde un automóvil. Detrás de ellos en las imágenes se observan a los Policías quienes no hacen nada para separarlos.

Los hechos de violencia y escenas pugilísticas se repiten cada fin de semana en el mismo lugar sin que nadie intervenga a pesar de las denuncias que realizaron los vecinos al Intendente, al Concejo Deliberante y a la Policía. “Es una zona liberada cada fin de semana. La Policía no hace absolutamente nada. El municipio no toma ninguna medida. No podemos dormir tranquilos por los gritos y las peleas que son permanentes”, dijo uno de ellos.

Hace dos fines de semana atrás hubo una batalla campal entre unos 20 jóvenes quienes se tomaron a golpes de puño, al otro dos mujeres se tomaron de los cabellos y dieron un espectáculo dantesco y vergonzoso. Ahora dos hombres que se tomaron a cintarazos para dirimir un entredicho. La violencia tiene como escenario principal la calle Yrigoyen la cual es tomada como un ring natural. El último hecho que fue bautizado como la pelea entre “Patoruzitos” por uno de los que grabaron e hizo viral el video.