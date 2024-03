Una cita con el destino se cumplirá este sábado en la plaza Alvarado

La luna llena iluminará este sábado 23 una noche mágica y propicia para tentar la suerte y asomarse a los dominios del hado, esa fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre hombres y sucesos. En la plaza Alvarado se cumplirá la VIII Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística, que agrupa a unos veinte terapeutas y unos ochenta emprendedores y feriantes, que participan de una fecha u otra conforme su disponibilidad. En ediciones anteriores ha demostrado ser un éxito de público y entre estand y estand son numerosas las novedades.

Natalia Montenegro es maestra peluquera y en su mesa dispone barajas predictivas y de autoconocimiento no tan vistas, como las cartas de los ángeles, las egipcias y las de los registros akáshicos. Natalia contó a este medio que de niña la acompañaba la presunción de no encajar, ni en su familia ni en el plantea tierra, y que había escogido un oficio en el que también valen mucho las percepciones íntimas e instantáneas sobre ideas y verdades que llevan los clientes y que ante los ojos de Natalia aparecían de modo evidente.

La cartomancia es un arte de adivinación por medio de los naipes muy antiguo y diverso. Walter Echazú

"Elegí ese oficio para sobrevivir, pero nunca dejé de tirar las cartas. Traté de combinar la peluquería con el tema holístico, porque internamente sé ayudar a las personas. Siento que tengo el don de la sanación a través de la palabra, cuando atiendo a cualquier clienta en mi peluquería. Siempre me dicen que se van muy satisfechas, más allá del trabajo que les hago en su cabello, me dicen que es sanador atenderse conmigo por las charlas que mantenemos", comentó Natalia, quien agregó que a lo largo de su vida ha tenido varios maestros que no le cobraron por haberle enseñado a dominar los sistemas mágicos. Sucede que en ese ámbito cuando aparece un gran discípulo algunos contribuyen a engrandecerle los dones sin que medie lo económico.

Entre los oráculos de cartomancia que domina cuenta el español, el celta, la geometría sagrada, el gitano, el tarot mítico, el griego, el Radiante Rider-Waite Tarot, el de hadas, gnomos y duendes, etc. También conoce sobre numerología y registros akáshicos. Cuando se la interroga por su procedimiento de trabajo vuelve a invocar la intuición.

Natalia Montenegro, maestra peluquera y consultora holística, en su estand. Walter Echazú

"A las personas les doy el derecho a que se sienten enfrente de mí y empiezo a leerles las energías y de acuerdo con esas energías iniciamos una tirada y les hago una lectura", sintetizó. Añadió que una vez que el consultante entra en confianza surgen preguntas sobre el amor, el trabajo y las preocupaciones familiares. Desmitificó aquello de que todos traen sus cargas específicas. "Algunos quizá no están teniendo en cuenta algunos problemas que traen y hacen que se potencie el malestar en otra área de la vida", precisó.

Hay un trascendido entre los no iniciados en las artes mágicas y que dicta que los consultores, aunque sean capaces de ver como en una fuente clara cada encadenamiento de sucesos necesario y fatal, jamás develan las circunstancias más adversas.

"Tengo algunas clientas que me dicen: 'Mirá, si me salen muchas cosas malas no me las digas'. Siempre trato de explicarles que en realidad una tirada de cartas no te condiciona, porque justamente uno puede prevenir muchísimas cosas negativas a través de una tirada", expresó Natalia.

Una familia especial

Famoso en la feria es el puesto del Centro Holístico Amaru, donde una familia atiende a pacientes con terapias holísticas y con otras herramientas esotéricas como tarot, runas, péndulo, limpiezas con el altar chamánico Missa, extracciones chamánicas, etc. Sin embargo, en ocasiones el público nota que median dones de videncia natural. "La gente lo que más pregunta en la plaza está en cuatro categorías: amor, dinero, trabajo y salud. No se puede hacer una tirada extensa como haríamos en el consultorio, pero se puede saber todo lo que sirva y dé herramientas para la evolución personal", comentó Paula Quiroga. Acotó que su lema es no entrar en futurología, porque todo puede cambiar de un momento a otro y que el límite es la infidencia. "No contesto preguntas que sirvan para indagar en la vida de terceros", dijo.

Agregó que antes de la tirada aclara al consultante que no lee el futuro, pero que sí se puede propiciar una meta que se desea alcanzar moviendo energías propicias. "Los oráculos son mensajes canalizados por otras tarotistas o por sus creadores y yo utilizo tres: el sagrado femenino, los mensajes del universo y de Iemanjá, la diosa del mar", especificó. Agregó que Rubén, su padre, trabaja haciendo limpiezas chamánicas con la Missa andina para armonizar el campo áurico y librarlo de energías discordantes como mal de ojo, envidia, cansancio, susto, larvas astrales, etc. Mientras que su madre, María, a través del péndulo, hace una lectura del porcentaje en el que la persona está vibrando y armoniza los chakras. Por último, señaló que la feria les permite mostrar algunas labores de su centro holístico.

Otro camino

Cristian Palacio es instrumentador quirúrgico y maestro en runas. Su madre es maestra wiccana y contó que él se había iniciado en esas artes cuando intervino para calmar a un paciente que estaba muy adolorido, con la presión arterial demasiado alta y no podía entrar en cirugía. Aplicándole una sanación que le había enseñado su madre lograron estabilizarle los valores, operarlo y salvarle la vida. "Para todo lo terrenal hay un límite y me di cuenta de que esto era un camino más para ayudar a las personas", definió.

Cristian Palacio, instrumentador quirúrgico y consultor de runas, atiende en la feria. Walter Echazú

Agregó que en la plaza Alvarado ofrece hasta tres preguntas por persona para que todos los que lo demanden puedan cubrir los aspectos básicos de sus vidas. "Las runas no son para cualquiera. Hay que estar preparado para escuchar lo que tengan que decir y no lo que uno quiera que le digan", advirtió. Añadió que ya ha detectado tópicos comunes: trabajo, salud e infidelidades de la pareja. En un año con quita de subsidios, estancamiento de los salarios e incertidumbre económica Cristian recomendó: "No solamente uno puede preguntar si le va bien o mal en el trabajo, sino también si el trabajo en el que está actualmente lo hará llegar lejos o no, si está bien posicionado en su trabajo, o si en vez de trabajar para alguien sería mejor emprender".

Especificó que las runas no son "una ciencia cierta, sino un sistema que seguía a través de nuestros deseos y nuestras emociones en nuestra voluntad. Esa es la magia que nosotros tenemos adentro y que nos ayuda a aclarar las ideas y a guiarnos en el camino". Por ello reveló que la tirada no aplica solo a que la persona vea el futuro, sino que cuando el consultante se relaja y se concentra y conecta consigo se vuelve más certera. "En un ambiente al aire libre, como la plaza, las energías de las demás personas interfieren y es un desgaste para la persona que está leyendo las runas, pero igual se puede hacer", cerró.