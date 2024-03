Especialistas advierten que el pico de dengue será en quince días

Nadie imaginaba este brote de dengue, ni siquiera los especialistas. Así lo reconoció desde el hospital de Clínicas de Córdoba el magíster en salud pública y doctor en medicina, Oscar Atienza."Ni en mis peores sueños pensé que tendríamos tantos casos", aseguró. A la par, advirtió que hay un "subregistro".

El último reporte epidemiológico nacional, correspondiente a la semana 10, indica que en lo que va del año se notificaron el 86%. Desde la primera semana del 2024 a la décima se notificaron 102.898 casos de dengue. El mayor número de casos registrados se dio en la semana 9. En tan solo siete días se acumuló 18.991, superando el pico registrado en la semana 13 del año pasado. Mientras que el total de la temporada, que incluye semanas de 2023, se notificaron 120.007 casos.

Sin embargo, Atienza advirtió que hay un subregistro y que los casos "serían mucho más". El médico explicó que proyectaba un millón y medio. "Si hay 120 mil, hay dos partes más que no están registradas, al menos 300 mil más que están con síntomas y los mandan a la casa" aseguró.

En diálogo con El Tribuno, el médico explicó que esto se debe porque se debe llenar una ficha epidemiológica que en muchos casos, "por sobre todo en los privados" no está disponible. Además, señaló, no solo se diagnostica mediante los test, sino también clínicamente.

"Cuando colapsan los sistemas de salud también lo hacen los sistemas administrativos, deben haber acumuladas fichas que no se pueden subir inmediatamente. Además en el interior hay pueblitos que la gente ni consulta, hay muchísimo subregistro. Nunca se confirman el 100% de los casos. Por eso debemos estar en el medio millón de casos muy muy fácil", enfatizó. A la par, proyectó que en Mayo "seguramente superaremos al millón y medio", mientras que el pico máximo, aseveró, se sentirá "en los próximos quince días".

En cuanto al test, ahondó en que "quizás es más para casos que se confunden con COVID, como cuando viene alguien con fiebre o dolor muscular y decaimiento, que son síntomas comunes a los dos, y cuando se confirma uno se descarta el otro". Mientras que los que se clasifican como "sospechosos", indicó el médico, son los que fueron confirmados clínicamente.

Vacunas

Salta fue pionera en adquirir las vacunas contra el dengue que se colocan en la zona norte de la provincia. Pero desde el gobierno nacional tienen otra postura y descartaron la posibilidad de habilitarla para todo el país. "Esto porque recién hará efectos en cuatro meses, cuando ya haya pasado el brote", indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Atienza aseguró que Adorni "no tiene idea de lo que habla" porque "si van a esperar cuatro meses, eternamente, en algún momento hay que comenzar a vacunar".

Desde Estados Unidos

En tanto, Ernesto Resnik, biólogo molecular y biotecnólogo argentino que reside en Minnesota, Estados Unidos donde trabaja con el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de biotecnológica internacional; cuestionó duramente los dichos del vocero por "desinformar".

En diálogo con El Tribuno, Resnik resaltó la visibilidad de la enfermedad "ahora que llegó a Buenos Aires" , y aseguró que "el gobierno central tiene un cierto desinterés por vacunar" . Mientras que recordó que "esta cuestión filosófica viene ya también desde la pandemia. El vocero, Adorni, estaba en contra de las vacunas".

La desinformación que advirtió de parte del funcionario presidencial es que "las vacunas no funcionan así". "Si bien es verdad que en este caso son dos dosis, pero eso quiere decir que con dos dosis en los estudios se garantizó la mejor eficacia. Pero eso no quiere decir que con una dosis no haya inmunidad. De hecho, los números de esta vacuna midieron que a las 4 semanas ya hay inmunidad y a los 3 meses ya es mejor", explicó.

El especialista agregó que, además, la vacunación evitaría la propagación de la enfermedad mediante el mosquito. "Recordemos que esta no es una enfermedad que se contagia de persona a persona, pero si vía mosquito. Por ejemplo, la mayoría de los mosquitos,- esto aún no está muy estudiado-, no tiene dengue. Y si el mosquito que no tiene dengue pica a una persona que no está vacunada y si está infectada, carga con el virus a ese mosquito que picará a otra persona y se lo transmitirá. En cambio, si fue vacunada, las chances que tenga virus son menores", ahondó.

En este sentido, por su parte Atienza indicó que por dengue grave en Córdoba ya murieron 3 personas y advirtió sobre la influencia de la vacuna para estos cuadros porque "un 90% evita el dengue grave". El médico explicó que "el que desarrolla dengue grave tiene entre un 25 y un 75% de posibilidad de muerte, ese porcentaje varía de acuerdo en la demora en la consulta, de nivel de complejidad de las personas. Hay gente que se está contagiando por primera vez, y algunos serán el año que viene por segunda vez, así que en algún momento hay que comenzar".

El mapa del dengue

Atienza aseguró que Córdoba "está igual que todo el país" y destacó la llegada de la enfermedad a la Patagonia. "Hasta en Tierra del Fuego hay casos de dengue, en todas las provincias", aseguró, y comparó que "antes en esa región no había, como San Juan, que no llueve y tiene clima seco, tampoco había. Es decir que el mosquito se distribuyó sin frenos a nivel nacional", analizó sobre su influencia sin precedentes. Atienza aseguró que mientras antes era considerada una enfermedad tropical con gran incidencia en provincias limítrofes con Paraguay y Brasil. como Misiones, Corrientes y Formosa, "eso ahora cambió y tenés la misma cantidad de casos proporcionalmente en Córdoba como en Formosa", graficó.

En él último reporte epidemiológico nacional se destacó que hubo " un adelantamiento del aumento estacional respecto a temporadas previas a nivel país" respecto a que durante el 2023" incluyendo la época invernal" hubo" persistencia de casos" y "el aumento sostenido del número de casos desde la semana epidemiológica 40 del año pasado".

Mientras que para este año el reporte indicó que desde la primera semana se observa el aumento de los casos aportadas por la región Centro y para luego ser el NOA desde la cuarta semana mientras disminuyó el aporte de la región NEA.