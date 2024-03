Mamá de Florencia Acosta, víctima del siniestro en Av. Paraguay: “¿Con qué cara piden perdón, destruyó a mi familia y hoy piden su libertad?”

Los padres de Florencia Acosta, una de las víctimas fatales del siniestro vial en Av. Paraguay a la salida de un boliche, organizan una nueva marcha para el lunes en Ciudad Judicial. Lo harán junto a familiares de otras victimas fatales y de las personas que todavía se encuentran internadas en estado grave en el Hospital San Bernardo. Buscan evitar que este caso, uno de los peores en materia vial de la historia reciente de la provincia, caiga en el olvido o en la burocracia judicial.

En la jornada de hoy los familiares de la joven extinta, fueron citados para prestar declaración ante la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2, en la Ciudad Judicial. En diálogo con El Tribuno, Patricia Giménez, madre de Florencia, aseguró que no dará brazo a torcer hasta que los culpables paguen por lo que hicieron y se preguntó: ¿Con que cara ayer pidieron perdón?, Y luego afirmó tajante: “Destruyó a toda mi familia, sus proyectos y planes, no es justo. Lucharemos y nos mantendremos en pie, con la fuerza que seguramente ella nos brinda para que se haga justicia, es lo único que pido”.

La voz de la familia de Florencia Acosta

Luego, expresó: “No hay palabras para describir como uno se siente, mi hijita era mi vida, estaba estudiando a punto de recibirse, con muchos proyectos y planes. Era nuestra única hija. A nosotros todavía la fuerza no nos daba, por eso sus amigos organizaron una marcha el miércoles pasado en Rosario de la Frontera”. Y siguió: “Hoy que estoy en Salta, voy aprovechar para reunirme con los familiares de las otras victimas y las que aún están en el hospital, para armar una marcha el día lunes. Parte de la vida de Florencia era aquí en Salta, tenía a sus amigos y compañeros de la facultad, los que fue cosechando en su vida universitaria. La aman al igual que nosotros, era una persona muy querida y por más que no hubiera sido así, no tenían derecho de sacarle la vida, queremos justicia y que no queden en vano”.

Asimismo, Patricia, reforzó: “No tenía derecho, fue un imprudente porque más de 10 mil personas salían de esos boliches, no podía actuar de la manera en que actúo”. Y dijo: “No soy dios para perdonar, no sé si mi corazón algún día cicatrizará, curará y logrará mi perdón, nos destruyó. Y hoy salen a pedir su libertad, sólo quiero justicia”.

Comienzan analizar los pormenores de la causa

En tanto, Leonardo López, abogado de la familia, criticó duramente el pedido de la defensa del principal imputado, Luciano López, por haber solicitado la libertad para su cliente, “Nos parece una falta de respeto total, que ya estén pidiendo una libertad para el imputado, ofreciendo una caución real y como garantía que algún familiar se responsabilice si él se fuga”.

Asimismo, el letrado, explicó: “En el día de hoy nos presentamos con la familia de Florencia porque tuvimos acceso al legajo con el número 1624, estamos patrocinando a Patricia Giménez y Alberto Acosta, padres de la joven que perdió la vida en la Avenida Paraguay. Vinimos a compulsar, es decir a ver de que se trata el legajo, vimos algunas pruebas, videos y a partir de eso vamos a empezar analizar los pormenores de la causa”.

La información que tienen sobre la camioneta que habría participado

Y en referencia a una camioneta que según mencionan algunos testigos, también habría participado del hecho, dijo que recién están pudiendo acceder al legajo, “vimos un video en donde las imágenes no muestran ninguna camioneta, por lo cual en teoría no habría ninguna en este evento trágico, en principio quedaría descartado. Sin embargo vamos a seguir viendo otro tipo de pruebas, en imágenes para corroborar si verdaderamente no existió”. Y añadió: “Cuando sacamos fotos al legajo no se la vio, es importante que la comunidad sepa que está es una causa muy delicada con muchas victimas fatales, por eso debemos ser lo más profesionales tal y como merecen las familias”.

La defensa del principal imputado pidió su libertad

Respecto al pedido de la defensa del principal imputado, detalló: “Hay un avance de parte de la defensa de los imputados, que a nosotros nos parece una falta de respeto total, en donde ya están pidiendo una libertad para el imputado, ofreciendo una caución real y como garantía algún familiar se va a responsabilizar si él se fuga. La verdad que nosotros creemos que a una semana de lo ocurrido, con todas las victimas no pueden estar pidiendo una libertad y menos estar ofreciendo una caución real. Es una falta de respeto no sólo para la victima Florencia Acosta sino para todas las victimas fatales”, afirmó el abogado Leonardo López

Por otro lado, recordó que en este caso el imputado quién manejaba Luciano López, que iba con 1,02 de alcohol en sangre, eso ya está corroborado. Y por otro lado, marcó: “Hablamos de un acontecimiento en la Avenida Paraguay, en un día lluvioso, de noche a la salida del boliche, es decir son muchos los agravantes para está persona, que al momento de salir con vehículo que la jurisprudencia lo considera un arma, no tuvo en cuenta, nada le importó mostrando un total desprecio por la vida de los demás”.

La ausencia de controles en zona

En referencia a los controles inexistentes en el momento del hecho, el abogado López, expresó: “Tránsito del municipio y la policía de la provincia, tienen que entender que ese sector de boliches no puede ser una zona liberada en materia de seguridad vial”. Luego, opinó: “Yo creo que debe haber un control exhaustivo a la salida del boliche durante toda la noche, como así también deben hacerse controles de alcoholemia, para evitar más muertes”.

Finalmente, contó que hoy la familia fueron citados para contar sobre la vida de Florencia, “Los estamos acompañando, vamos a seguir el proceso hasta que llegué el juicio y pediremos la pena máxima. Pedimos a toda la comunidad que los acompañe porque necesitan ese apoyo afectivo, están destrozados”.

Sobre el pedido que harán como defensa de una de las victimas

Adrián Aramayo, abogado del equipo de defensa de la familia Acosta, dijo que solicitarán todas las pruebas para pedir la pena máxima que va de 8 a 25 años. Y que piden que la caratula sea homicidio culposo, por la desobservancia hacía la vida que tuvo el imputado. Y adelantó: “Sabemos que quizás del otro lado soliciten un juicio abreviado, a lo que nosotros en todo momento nos vamos a oponer”.