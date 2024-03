Aseguran que el cargo de "comunero municipal" no existe en Salta

La figura del comunero municipal no existe y que s e confunde con la Coordinación de Asuntos Vecinales “que siempre existió en el municipio pero con distintos nombres”. De esta manera, el jefe de Gabinete municipal, Juan Chalabe, aclaró el entredicho sobre la figura del "comunero" en la ciudad.

La figura del comunero municipal no existe y que se confunde con la Coordinación de Asuntos Vecinales “que siempre existió en el municipio pero con distintos nombres”. De esta manera, el jefe de Gabinete municipal, Juan Chalabe, aclaró el entredicho sobre la figura del "comunero" en la ciudad.

El funcionario aclaró que este cargo no existe en el municipio, sino más bien lo que se hace es descentralizar la atención a los barrios, buscando llevar soluciones a los pedidos de los vecinos.

Resaltó que se trabaja con la Coordinación de Asuntos Vecinales, no así con "comuneros".

Chalabe señaló que "trabajamos con zonas operativas para poder llegar a todos los barrios y no lo que siempre pasaba, que quedaban zonas sin la presencia municipal".

El concejal Pablo López se había expresado en la última sesión ordinaria sobre el sueldo que cobrarían los comuneros. Según lo expresado por el edil, el sueldo ascendería a $1,5 millones.

En la sesión, López expresó: "No tengo la certeza de los cargos de los comuneros, porque todavía no se ha contestado, pero podemos prescindir de ello, y eficientizar el servicio e invertir lo que haya que invertir en seguridad vial".

Ante estas declaraciones, el jefe de gabinete no solo volvió a reiterar que el cargo de comunero no existe sino que además aclaró que los sueldos no son los que manifestaron los concejales opositores.

“Cobran menos de la mitad de los montos que de manera malintencionada se dijeron”, expresó el funcionario.

Enfatizó que Salta no está dividida en comunas, ya que se debería cambiar la carta orgánica. "Hoy eso no existe, por lo tanto, los comuneros no existen como tal”, concluyó.