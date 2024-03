Desgarradora despedida de Karen Marín, la cuarta víctima de la tragedia en la Av. Paraguay

Karen Marín, de 27 años, es la cuarta víctima de la tragedia en la Avenida Paraguay. Dejó de existir el pasado Domingo, producto de un paro cardiorespiratorio. Se encontraba internada hace 7 días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Bernardo, con pronóstico reservado por las lesiones sufridas. Hasta el último momento sus familiares mantuvieron la esperanza intacta, de que podía sobrevivir. Sin embargo, la joven madre de dos chicos, no pudo resistir y falleció, dejando gran desconsuelo entre sus padres, hermanos, hijos y pareja. El velorio comenzó ayer, cuando entregaron su cuerpo a sus familiares. La despedida se realizó en Villa Primavera, zona Oeste. El emotivo momento contó con gran apoyo de vecinos y allegados, que acudieron acompañar a la familia, en el difícil momento. El pedido de justicia fue reiterado, entre llantos desgarradores y aplausos, se esbozaba: “justicia, queremos justicia por Karen”.

“Karen vivía cerca de mi casa, fue una excelente amiga mía y también era amiga de mis hijos. Lo único que queremos nosotros es justicia por ella, tenía a sus hijitos y lo que pasó no es para nada justo. Pido a los gobernantes que hagan algo por el pueblo, que endurezcan los controles, estos delincuentes ya se llevaron muchas vidas por delante”, dijo Marta, una vecina que se acercó a tocar el cajón y a rezar por el alma de la joven.

En tanto, Lucas, uno de los amigos de Karen, que estuvo marchando por justicia en la Ciudad Judicial, expresó: “Para mi esto es una pesadilla, no tengo palabras, era mi compañera y mi mejor amiga. Siempre compartíamos cosas con ella. Pido justicia por ella y por todos los que murieron”.

Y recordó: “Karen era una chica muy alegre, estuvimos en las canchas, carnavales y disfrutamos de una amistad muy linda. Me decía que siempre iba a estar para lo que necesite, me quedó con ese recuerdo. La verdad no caigo aún, perdí a una gran amiga”, sentenció desconsolado.

La causa en la justicia

Cabe recordar que por el hecho se encuentran detenidos e imputados, un hombre de 21 años, Luciano López, como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de tres personas; lesiones graves en perjuicio de otras tres personas y lesiones leves en perjuicio de cuatro personas en concurso ideal de delitos a título de dolo eventual y un hombre de 20 años, sindicado como el acompañante, como partícipe secundario de estos delitos.