Alerta Dengue en Salta: “Esto se va a poner peor si no tomamos conciencia”

Argentina está pasando por el peor brote de dengue en toda su historia . En el país hay más de 150 mil casos y en Salta el último informe habla de 6000 confirmaciones según informó el ministro de Salud Pública Federico Mangione . “Hoy tenemos confirmados 6000 casos. Recién me llegó el informe desde Salud, pero a este número hay que multiplicarlo por 5 porque mucha gente directamente no concurre al hospital y se queda en su casa”, indicó el ministro.

Argentina está pasando por el peor brote de dengue en toda su historia. En el país hay más de 150 mil casos y en Salta el último informe habla de 6000 confirmaciones según informó el ministro de Salud Pública Federico Mangione. “Hoy tenemos confirmados 6000 casos. Recién me llegó el informe desde Salud, pero a este número hay que multiplicarlo por 5 porque mucha gente directamente no concurre al hospital y se queda en su casa”, indicó el ministro.

Agregó que todavía Salta no tocó su pico en cuanto a contagios. “Esto se va a poner todavía mucho peor, habrá filas en los nosocomios, por eso vamos a abrir consultorios febriles para todos los pacientes que lleguen con síntomas de la enfermedad. Hay que seguir concientizando a la gente la cual debe denunciar cuando vea microbasurales, baldíos con maleza. Debemos seguir con la prevención. Esto es fundamental para evitar más contagios”.

El ministro de Salud Pública de Salta señaló que la campaña de vacunación continuará. “Mucha gente es reticente a vacunarse por la cantidad de cosas que se dicen y ellos escuchan. Debemos convencerlos de que no hace ningún tipo de daño. La vacuna sirve para prevenir”, y agregó que “este brote se veía venir y todavía no llegamos al pico, todavía falta. Si no se toman las medidas que corresponden esto puede ser peor”.

Pese al brote de dengue, Mangione dijo que Salta está “por buen camino, pero falta mucho todavía por recorrer", y advirtió que todavía el clima juega a favor de la reproducción de los mosquitos por la lluvia, el calor y la humedad. “El gobierno invirtió 90 millones en repelente que serán entregados a aquellas personas vulnerables. Hay que tomar conciencia que esto puede ser peor si no hacemos hincapié en que la limpieza es fundamental para evitar la enfermedad”.