Este jueves operan a Inés Fernández, una de las victímas de la tragedia en la Av. Paraguay

Inés Fernández, tiene 10 hijos, 5 de ellos pequeños y trabaja como peluquera en su casa de barrio El Cambio, es una de las victima de la tragedia en la Avenida Paraguay, y hasta el día de hoy permanece internada con una pierna quebrada. Según confirmaron desde el Ministerio de Salud, podrá ser operada el próximo jueves, ya que Incluir Salud ya envió los materiales correspondientes. Sin embargo, las malas noticias no paran de llegarle. El terrible hecho del domingo 17, la dejó expuesta a una situación de total vulnerabilidad, al no poder regresar a su hogar para trabajar y sostener a su familia económicamente. “Me llamaron mis hijos y me avisaron que les cortaron la luz, Edesa me sacó el medidor y nadie me ayuda”, comentó hoy angustiada.