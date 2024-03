El Ente Regulador mantiene firme el tarifazo de luz de febrero y solo congela las futuras subas

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) no da brazo a torcer y mantiene el aumento que se aplicó en las boletas de febrero de Edesa. Ayer, para intentar calmar un pocos las aguas, congelaron por cuatro meses los otros dos incrementos previstos para marzo y abril, del 11,84% en cada mes. No obstante, usuarios residenciales, comerciantes e industriales deberán hacer frente a la boleta que llegó en estos días. En cuanto a distribución, que le corresponde a la Provincia, se dio una suba del 78%. Para eso, solo habilitaron a pagar en cuotas una propuesta que no cierra a los sectores económicos de Salta.