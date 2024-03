El Concejo aprobó la emergencia de las calles

Mediante la aprobación de un proyecto de resolución, el Concejo Deliberante dio el visto bueno a la ordenanza ad referéndum que dictó el Ejecutivo municipal que declara el estado de emergencia de las calles de la ciudad, por el término de un año. Hubo críticas de la oposición.

La ordenanza establece que los objetivos de la emergencia son: resguardar la seguridad en materia de tránsito, mediante la implementación y ejecución, en el menor tiempo posible, de un plan de arreglo y mejoramiento de arterias de la ciudad; agilizar los mecanismos de contratación a tales efectos, así como también abreviar los plazos que los mismos insumen; consolidar la afectación de fondos específicos que solo puedan ser utilizados a tal fin.

Mirada opositora

La concejal de Juntos por el Cambio, Agustina Álvarez Eichele, manifestó: "No saquemos una emergencia, modifiquemos la ordenanza que adhiere a la ley de contrataciones de la provincia o tengamos una Ordenanza propia, donde tengamos establecidos los plazos necesarios que consideremos que se pueden cumplir".

"En el artículo cuarto dice que el Ejecutivo municipal podrá crear una Comisión de Seguimiento y Control, a la que podrá convocar a diferentes funcionarios, a distintas personas que intervienen en asociaciones además de concejales, podrá, no deberá, lo que quiere decir que queda a discreción del Ejecutivo si quiere convocar o no. Además, cualquier dictamen que cree está Comisión, será un dictamen no vinculante", sentenció.

"El artículo 6, indica; todas las obras que se realicen en este sentido, emergencia, bacheo, etc, van a quedar comprendidas en el inciso I, del art. 15 de la Ley 8.072, que es la Ley de contrataciones de la provincia a la cual nos encontramos adheridos por la Ordenanza 15.593 ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que nuevamente sacamos el foco del Ejecutivo, del Gobierno, y la regla general que es la licitación pública, pasa a no existir en este tipos de obras, entonces en este tipo de obras la contratación abreviada será la regla general", finalizó.