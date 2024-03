Monseñor Cargnello: "Esta patria que no logra salir es responsabilidad de todos"

En la cima del Cerro San Bernardo, luego de transitar el camino de la cruz de Cristo a través de las catorce estaciones, Monseñor Mario Cargnello hizo lectura de la palabra de Dios frente a cientos de salteños y turistas.

Cargnello comenzó su homilía destacando la numerosa participación de niños en el Via Crucis: "Estos niños son los que nos comprometen a ser constructores de paz con una fuerza especial", expresó.

Más adelante, hizo hincapié en el 50° aniversario del Congreso Eucarístico Nacional, recordando que su creación se celebró en Salta en un año difícil del país, luego del fallecimiento de Juan Domingo Perón. "El clima no era pacífico, pero la Iglesia ofreció el Congreso como un momento para pensar y pedirle a Dios el don de la reconciliación de nuestro país", recordó.

A su vez, invitó a los cristianos a ser "constructores de paz". "No podemos ser nosotros los que traemos alimento al conflicto", expresó.

Por otro lado, mencionó que la sociedad se encuentra "tensa y dividida" y que debe reconciliarse, citando una frase del Arzobispo bonaerense García Cuerva: "Tenemos que superar esa actitud adolescente de siempre echarle la culpa a los demás".

"Esta patria que no logra salir adelante es responsabilidad de todos"

Cargnello habló del rostro de Jesús y cómo la sociedad a veces "lo ensucia" con malos actos. Entre esos actos, habló de la violencia de los padres con los niños, de la juventud y los excesos con la droga y el alcohol, de la situación económica crítica de los jubilados, entre otros.

"Empecemos de nuevo, porque de eso se trata. No dejemos que lo serruchen a Cristo contribuyendo a la guerra y no a la paz, a la división y no a la unidad", finalizó.