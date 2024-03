Tragedia en la Av. Paraguay. Inés Fernández, tras recibir el alta: “Estoy con un dolor profundo en el alma porque mi amiga Karen no pudo volver”

Fue dada de alta, Inés Fernández, una de las víctimas de la tragedia en la Avenida Paraguay. Se encontraba internada hace dos semanas en el Hospital San Bernardo, aguardando una operación en su pierna quebrada, que se hizo esperar por falta de materiales. Tiene 41 años y es madre de 10 hijos. Fue impactada por un vehículo Fluence Blanco, a la salida de un boliche al que había asistido en compañía de su hija y su mejor amiga (Karen Marín, victima fatal), para divertirse.

Tras un emotivo reencuentro con su familia en el barrio El Cambio, la mujer contó a El Tribuno: “gracias a dios estoy con mis hijos”, sin embargo, “tengo un dolor profundo en el alma, porque mi amiga Karen Marín no pudo volver, pido justicia” y se lamentó por no poderse despedir de su par: “Cuando me enteré que había muerto, le pedí a la enfermera que me lleve hasta la morgue para despedirme, pero no me dejaron por mis condiciones”.

Contó la pesadilla que vivió

Y relató: “Lo que recuerdo es que fue una pesadilla lo que me pasó. Gracias a dios hoy estoy con vida con mis hijos y mi hija que también estuvo en el accidente, ella sigue adolorida pero ya está mejor. Hoy estoy con un dolor profundo en el alma, porque mi amiga Karen Marín falleció. Nosotras fuimos a divertirnos a pasarla bien, ella vino hasta casa a buscarme y no volvió más y no la voy a ver más”, lamentó.

Luego, añadió: “Es un recuerdo muy doloroso. Es algo feo porque no la pude despedir, me enteré en el hospital sobre su fallecimiento. Fue la peor noticia que recibí. Le pedí a la enfermera que me lleve hasta la morgue para poder despedirme y no me dejaron por mis condiciones. Ya que no me habían operado todavía y yo estaba totalmente inmóvil”. Y siguió: “Fue doloroso ver su despedida por el celular, ver como llevaban su cuerpo por la Villa Primavera. Era una chica muy buena, excelente madre, la quise mucho, la quiero mucho y sé que cuando me recuperé iré al cementerio a despedirme de ella como tiene que ser”, dijo entre lágrimas.

Asimismo rememoró el momento de la tragedia: “Nosotras cruzamos la avenida paraguay, nos dirigimos con dirección al puente de la Coca y empezó a llover, por eso decidimos buscar un remis”. Y continúo: “Cuando me doy vueltas, veo que venía dando vueltas como trompo un auto blanco. Y cuando quiero gritarle a mi hija, recuerdo que ya estaba tirada en el pavimento, me impacto fuerte, me senté porque al querer pararme mi pierna ya no reaccionaba”.

Siguió: “En ese momento, se acercó un chico a taparme porque tenía todos los pechos lastimados, estaba ensangrentada me había cortado el ojo también. En eso me doy vuelta y veo todos los cuerpos tirados, me desesperé y empecé a gritar por mi hija. Una conocida me gritó que me quedé quieta y que ella me la iba a buscar. Después me volví a desvanecer y desperté en el hospital”.

Posteriormente Inés Fernández, recordó que volvió a insistir para que le informen sobre el destino de su hija y la vio en una camilla frente a ella. En tanto cuando preguntó por su amiga Karen, no le respondieron, tan sólo que habían dos NN. “Cuando vino mi hermano a verme le pedí que la ubique, a lo que la enfermera le pidió que la reconozca y fue ahí que nos dijeron que estaba mal. Hasta el día que me enteré que falleció”, dijo angustiada.

Agradeció a los corazones solidarios que apoyaron a sus hijos

Y luego, pidió que la justicia no encubra nada por la memoria de todos los que murieron y los que aún la están pasando mal. “Estuve dos semanas internada y ahora tengo que estar inmóvil, va a pasar un tiempo hasta que pueda volver a trabajar en mi peluquería. Y yo y mis hijos vivimos de eso”. A su vez, Inés agradeció a todos los corazones solidarios que se acercaron y acompañaron a su familia, acercándoles a sus casa mercadería y carne con lo que sus hijos pudieron cocinar en este tiempo. También resaltó la movida solidaria del boliche “La Rosa”, ya que lo recaudado le sirvió para comprar lo que necesitaba para sus curaciones en el hospital.

El hospital San Bernardo sin insumos básicos

En esa línea Fernández, contó: “En el hospital no hay nada, los pacientes se tienen que comprar todo, enemas, electrodos, no hay ni sábanas”. Y comentó: “Te piden llevar sábanas de tu casa, yo creo que el alta me la dieron porque no hay insumos. Ya que cuando pedía calmantes para tomar, sólo había en pastillas, no tienen para proporcionarnos por vía oral. Además, se te rompía la vía y uno debía buscarse otra, hasta el papel higiénico, shampoo y cosas para higienizarse, es tremendo lo que pasa”.

Sobre la causa en la justicia

Inés Fernández, dijo que en ningún momento la familia del culpable salió a ofrecer su ayuda a las victimas, y que los únicos que salieron en los medios fueron son sus abogados a pedir perdón. Y marcó: “Nosotros sabemos que son gente de plata”. Y agregó: “A mi hoy en día tienen que alzarme para poder movilizarme, no tengo ni una silla de ruedas. Ayer tuve que pedir que me compren una chata para el baño. No me puedo mover, me da bronca estar así, es injusto no poder trabajar, tengo muchas clientas que me mandaron mensajes esperando para que las peine, pero no puedo”.

Y expresó: “Nos sentimos abandonados por el estado, no hubo ninguna contención de ningún lado, pienso que tendríamos que haber sido asistidos por una psicóloga que nos contenga. En todos los días que estuve en el hospital no dormía, le pedía a la enfermera que me ponga calmantes, eso me relajaba para poder dormir”.

Luego, Inés pidió: “Esperó que la justicia haga algo para que no hayan personas alcoholizadas manejando, si hay justicia se va a frenar, sino no va a pasar nada. Según sé está persona tiene antecedentes de haber manejado ebrio. Estoy en búsqueda de un abogado para que se haga cargo de mi caso y hacerle un juicio a está persona. La justicia no puede darle la libertad a alguien que se llevó cinco vidas por delante”, finalizó.

Para colaborar con Inés Fernández, los interesados pueden contactarse al 3872275464. Barrio El Cambio, manzana 10, lote 9. Alias: zenycuerva