VIDEO. Ignacio Rocca: “Hoy si no estás en las redes sociales no existís”

Ignacio Rocca es licenciado en Ciencias de la Comunicación y estuvo presente en el Centro de Convenciones de Salta ofreciendo una charla sobre estrategia y creatividad en las redes sociales. La disertación se realizó a salón lleno y despertó el interés de muchos de los emprendedores del rubro, que aprovecharon el momento para hacer preguntas, y así mejorar su potencialidad y posicionamiento.



¿Qué significa la presencia de Remax en Salta?

Estoy muy orgulloso de lo que se armó en Salta. Es buenísimo el despliegue y todo lo que se construyó desde Remax, me sorprendió mucho. Me voy muy contento porque la gente estuvo muy enganchada con mi charla sobre estrategias y creatividad en las redes sociales. Se quedaron y preguntaron más de lo que yo pensaba. Me parece que todo lo que tiene que ver con redes sociales, llama mucho la atención.

Una de las cosas que noté es que la gente se pregunta que hacer con sus redes sociales y mi capacitación habló de eso, de como pensarlas de una manera más profesional. Sin perder tiempo, plata, y que eso después desemboque en contenidos que sean de utilidad y relevantes. El objetivo fue contar algo, que no sea necesariamente estoy vendiendo una propiedad, sino todo lo que podemos construir alrededor de eso y que generé interés.

Siento que para los emprendedores que levantan ellos mismos el teléfono y generan el contenido este tipo de charlas los inspira, para generar de a poquito una estrategia para que sus redes y sus contenidos sean cada vez más profesionales.



¿Cuál es la importancia de la participación en este tipo de capacitaciones?

Lo que pasa hoy con las marcas y los emprendedores es que sino estás en las redes sociales no existís. Para este rubro construir una marca personal, que se diferencié y se vea relevante y que esté constantemente presente, genera credibilidad. Creo que la potencialidad que tienen las redes, después te invita a generar un montón de estrategias, de pautas, con influencers, que te permiten competir con otras marcas. Eso es lo que queríamos dejar en está charla.



¿Remax marca presencia en las redes sociales?

Si, para hacer está disertación exploré las redes de la compañía, también investigué las de muchos agentes y la verdad que hay muy buen contenido. Además, veo competencia en el buen sentido y buenas personas creando contenidos que inspiran a otros a hacerlo. Así es que, tanto en Tik tok, Youtube e Instragram, me tope con mucho y buen contendido de Remax. Por eso, les recomiendo que busquen y vean lo que están haciendo, para desde ahí generar sus contenidos.

¿Qué tips pudiste brindar al público?

Estuvo muy bueno poder compartir mis trucos para atraer la atención, hoy los videos deben ser más cortos. Si logran enganchar a la persona los primeros segundos con una afirmación, un chiste, algo de valor, tenes más posibilidades que sigan viendo tu video. Y si lo mantenés enganchado podes romper los 20 segundos que recomiendan para redes y hacer contenido de un minuto.

Así que un poco creo que el video es el gran protagonista de las redes sociales, con el gancho, tenes más posibilidades de éxito. Es por eso, que no se tienen que detener tanto en el segundaje, sino que generen algo de interés para que la gente se quede viendo todo el video.