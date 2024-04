La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo en Salta

La vicepresidente Victoria Villarruel estuvo en Salta en los días de Semana Santa. Visitó algunos lugares como Cerrillos y la histórica Iglesia de Cachi, donde miles de turistas se sacan fotos año a año.

"Sentirse en casa en cualquier lugar de nuestro país, solo te lo da Argentina y su gente. Gracias a los que me recibieron en su casa, compartieron la Semana Santa, me brindaron su amor, me regalaron recuerdos inolvidables y reafirmaron que nacer en Argentina es una bendición de Dios", posteó Villarruel en su red social de Instagram.

La vicepresidenta también se fotografió en un conocido local gastronómico y en el interior de una pequeña capilla.

Cabe recordar que no es la primera vez que la vicepresidenta se llega hasta Salta, ya que hace poco más de un mes, para el 20 de febrero, formó parte de las actividades por el aniversario de la Batalla de Salta. También había sido reconocida en diferentes lugares de la ciudad.

Luego de su visita por la provincia, Villarruel emprendió viaje a Villa Allende, en Córdoba, donde estuvo este lunes.

Villarruel se uniría este martes al presidente Javier Milei, quien encabezará un acto en la Plaza San Martín, en Capital Federal, desde las 10, por el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.