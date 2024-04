"Lo que buscamos es transparencia, una competencia leal y sana"

Aún está fresco el escándalo de la minera surcoreana Posco en General Güemes, donde se descubrió a trabajadores extranjeros ilegales y se destaparon supuestas maniobras fraudulentas de contratos tercerizados con empresas fantasmas o prestanombres, entre otras faltas. Desde la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) ya marcaron una posición en repudio a la situación, pero también para proponer un sistema que mejore la situación de las pymes locales y se aporte transparencia.

En diálogo con El Tribuno, el titular de Capemisa, Diego Pestaña, explicó hacia dónde apuntan y puso como referencia el sistema de puntaje de proveedores mineros que se utiliza en Chile.

En esa línea, brindó un adelanto de lo que será su exposición el jueves en el ciclo Hablemos de lo que viene de este diario.

¿Cuál puede ser la solución para los proveedores mineros locales?

Lo que tenemos que tratar de hacer es solucionar los temas que hoy preocupan y generan rispideces. Y uno de esos temas es la contratación de parte de las empresas mineras por los servicios que necesitan, o compras, y la transparencia de esas compras. Para mejorar esta situación, entendemos que hay que ver lo que ya se hace en otros lugares. En Chile se implementa hace tiempo un sistema donde los proveedores ingresan a una web, cargan su información y ahí se le da un ranking a cada uno en cuanto a capacidad de obra, capacidad financiera antecedentes de obras similares y se le da una capacidad para hacer hasta tanto volumen o tanto tamaño de obra. Las empresas mineras, a su vez, en esta misma página cargan solicitaciones y ahí se transparentan quién licita, quiénes son las em

presas proveedoras y hasta los precios. Las empresas también, a su vez, cargan si un proveedor trabajó mal o tuvieron inconvenientes. Y los proveedores, por su parte, cargan también de las empresas mineras la que está pagando mal y se transparenta toda la relación entre mineras y proveedores.

Sería una forma de brindar transparencia...

Últimamente estuvimos con algunos ruidos de empresas como decimos fantasmas o prestanombres que habilitan a empresas de afuera de Salta que consiguen algún contrato y finalmente la obra termina haciendola una empresa de Buenos Aires o de otro lugar. Y con eso en Salta queda únicamente la comisión de quien cobró por prestar su nombre. No dio trabajo, no generó valor en cuanto a futuro, a que esta empresa pueda crecer y hacer obras como la que supuestamente debería haber hecho. Entonces, entendemos que es algo importante, es un paso a dar desde los proveedores y lo que buscamos es, básicamente, transparencia, una competencia leal, sana, con las mismas reglas y donde si hay algún favoritismo tiene que ser con los proveedores locales, como dicen que es el compromiso de las empresas mineras.

Además eso está reglado por ley...

Hay una ley provincial un impacto ambiental en realidad, donde se comprometen a dar trabajo a las empresas salteñas y queremos que se cumpla eso. Pero las empresas salteñas compiten, y bien, acá y fuera de la provincia también. Entonces, no es el miedo a competir, pero sí queremos transparencia, no queremos que una empresa, por ser de otro país, tenga las obras ya adjudicadas antes de licitarse y eso la verdad genera mucho malestar en la sociedad, mucho mal humor y no es bueno para la minería, no es bueno para las empresas.

Ese sistema de licitación abierto sería algo novedoso entre privados, porque es algo que se acostumbra más en la parte pública, cuando se licitan obras, por ejemplo...

En Chile ya existe, la Cámara Antofagasta lo utiliza, se llama Sicep (es una plataforma tecnológica para la búsqueda, selección y calificación de empresas proveedoras de bienes y servicios en la industria minera). Antes Salta no podía hacerlo porque no teníamos volumen de contratos y de obras y de empresas que pudieran hacerlo. Hoy sí, ya estamos con un sistema de proveedores mineros importante, con un volumen importante, y esto va a ir aumentando año a año, y si no se hace nada el problema va a ir creciendo.

En cuanto a la aparición de estas empresas fantasmas o los testaferros, uno de los errores quizás está en el registro de proveedores que implementó la Provincia...

El tema es que el Estado registra a las empresas que están instaladas en Salta, que tienen socios salteños, que cumplen 4 o 5 premisas personales. No dice si esa empresa tiene capacidad para hacer una obra o no. O sea, yo podría ir y decir me dedico a hacer naves espaciales, soy socio del 50%, y listo. Entonces, viene alguien y me pide una nave espacial y digo sí, mi experiencia en naves espaciales es que ví un documental por televisión, pero la voy a hacer igual. Y me dan el contrato. Eso es un problema para la empresa que da el contrato, para el proveedor, que finalmente no va a hacer la nave espacial, y vamos a quedar todos mal. Entonces, la provincia no está verificando si ese proveedor hace naves espaciales, si tiene la capacidad financiera, técnica, y antecedentes para eso. Lo que queremos es eso. Más allá de estar inscripto en la provincia de Salta, ver las empresas por su capacidad, que se comprometan a hacer algo que pueden hacerlo. El problema cuando una empresa no tiene la capacidad lo que hace es subcontratar proveedores de otra provincia, pero ahí está rompiendo el sentido de lo que es el compre local, porque finalmente la inversión que se hizo esta empresa donde contrató a un proveedor local se está yendo a alguien fuera de la provincia, porque esta gente está siendo de intermediario, con suerte.

¿Y en Salta los proveedores tienen capacidad para brindar los servicios que está requiriendo ahora la minería?

Salta tiene proveedores, quizás no tiene todos los que sean necesarios, pero primero que se acaben los salteños y después que empecemos con los otros. Porque esa es la excusa de decir, bueno, en Salta no consigo tal cosa. Bueno, si hay un registro donde están todos los proveedores que hacen eso, primero van a tener que ir a esos proveedores. Y por otro lado, los proveedores pueden asociarse con empresas de afuera de Salta, hacer UTE (unión transitoria de empresas), pero verdaderas, donde la inversión local sea real y no decir que estoy en una UTE para poner mi nombre y después yo no hago nada.

Entre este año y 2025 cuatro minas de litio empiezan su fase productiva en Salta, ¿hacia dónde tendría que crecer el negocio de los proveedores locales?

Y por ejemplo todo lo que es transporte, todo lo que es logística, catering, mantenimiento de planta, el litio a su vez tiene un tema de mantenimiento, que se hace de movimiento del suelo. De todo hace falta: informática, electrónica, comunicaciones, topografía, hay una infinidad de oportunidades.

La red de proveedores debería ir más allá de lo que ahora es el boom del litio...

Para mí el vencimiento que tiene el litio es más tecnológico que por el consumo de las reservas que existe en los salares. Lo importante para la provincia es que haya movimiento en la economía, con la minería y los proveedores mineros. Cada vez que un proveedor hace un servicio a una minera paga ingresos brutos. Si ese proveedor es local se abastece en gran parte en Salta, donde pagan de vuelta ingresos brutos acá. Y tras esa cadena es lo que le queda de recaudación en la provincia. A su vez da trabajo en Salta.