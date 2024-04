Diputados avaló el préstamo y el Senado aprobará hoy la ley

La Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la ley que autoriza al Ejecutivo provincial a tomar un préstamo por 40 mil millones de pesos para refinanciar la millonaria deuda en dólares del Fondo Bicentenario que dejó el gobierno de Juan Manuel Urtubey.

Tras el aval mayoritario, con 48 votos oficialistas, el Senado sancionará hoy la ley luego que los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y de Infraestructura, Sergio Camacho, explicaron ayer a los senadores los motivos de la medida.

El crédito se tomará con el Banco Macro a un plazo total de 24 meses, con un periodo de gracia de capital de 6 meses. La amortización será en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Los intereses se devengarán a la tasa de interés Badlar, publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), más un margen fijo de hasta el 7%.

Al momento de la votación, siete diputados se manifestaron en contra, Guillermo Durand Cornejo (PCP), la peronista Mirtha Miller (Evita Conducción), los olmedistas Roque Cornejo y Griselda Galleguillo (Ahora Patria), Sofía Sierra y José Gauffin (PRO) y Soledad Farfán (UCR) y fundamentaron el voto.

Representantes de estos espacios coincidieron en manifestar sus dudas sobre "el uso que se le dará a los recursos", expresaron reparos con respecto al objetivo del proyecto y se manifestaron en contra.

Entre ellos, el diputado olmedista, Roque Cornejo, subrayó que "no se puede acompañar este proyecto" y cuestionó la redacción del mismo. Desde el PRO, el diputado Gauffín consideró que se trata de un crédito que se toma para una segunda refinanciación de una deuda que tenía un objetivo y no se sabe porque no se realizaron las obras.

La diputada Patricia Hucena, titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, puntualizó que el Ejecutivo lleva una administración eficiente que permitió a la Provincia cumplir con el pago del endeudamiento heredado, tanto internacional como local.

Hizo notar que la caída de la coparticipación, que la quita de subsidios del Gobierno nacional se tuvo que subsanar con fondos provinciales, mencionó las partidas suspendidas para obra pública y dijo que obliga a buscar alternativas de financiamiento en un contexto de disminución de transferencias nacionales que "representan unos 82 mil millones de pesos en tres meses del 2024".

"Tomar este crédito es una necesidad para reestructurar la deuda en dólares que vence en junio, por 40 millones de dólares, y poder continuar con lo que concierne a los actos de gobierno", sostuvo la diputada.

La deuda en detalle

El ministro Dib Ashur precisó en el Senado que del Bono del Bicentenario se pagaron 25 millones de dólares en 2021, 24 millones en 2022 y 65 millones en 2023, que restan 80 millones para este año, de los cuales 40,5 millones vencen en junio. Se dijo que están restando vencimientos por 110 millones para 2025, 103 millones para 2026 y 95 millones para 2027.

Sobre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, se informó que los vencimientos de este año son por 8,3 millones de pesos en julio; 8,7 millones en agosto; 8,9 millones en septiembre; 9,2 millones en octubre; 9,4 millones en noviembre y 9,6 millones en diciembre y que se planteó al estado nacional la posibilidad de una compensación de deudas.

Senadores con el ministro Dib Ashur

Los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y de Infraestructura, Sergio Camacho, fueron en la tarde de ayer al Senado para brindar detalles del préstamo que tomará la Provincia.

Detallaron que es por $ 40 mil millones, a una tasa Badlar (diaria superior al plazo fijo) publicada por el BCRA, más un margen fijo de hasta 7%-, con un plazo de devolución de 24 meses, que incluye un periodo de gracia de seis meses desde el desembolso y amortización en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Dijeron que el monto se utilizará para reprogramar un pago en pesos de la deuda del Fondo del Bicentenario, que opera el 1 de junio, por 40,5 millones de dólares. Con esos recursos se ayudará a paliar la situación derivada de los recursos que corresponden a la Provincia, pero fueron recortados desde Nación, remarcaron.