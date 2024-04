Martín Menem: "Sean pacientes, no se puede resolver el descalabro en 4 meses"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, visitaron ayer la planta editorial de El Tribuno. Ambos estuvieron en el juzgado federal para cambiar el nombre del partido olmedista Salta Somos Todos por La Libertad Avanza. El Gobierno busca construir una estructura política-partidaria más sólida. En el procedimiento los acompañaron Alfredo Olmedo, Carlos Zapata y Emilia Orozco.

La hermana del presidente y Menem también se reunieron con el gobernador Sáenz. Antes de volver a Buenos Aires, pasaron por El Tribuno y Menem habló a fondo sobre los temas políticos y económicos más acuciantes.

Usted tiene una tarea bastante complicada en el oficialismo ante una interna que cobra mucha fuerza ¿Cuál es la situación real de La Libertad Avanza?

Yo no creo que haya ningún tipo de inconveniente. Cuando me preguntan, digo, tómense el trabajo de ir un ratito a escuchar a una reunión de bloque de los otros partidos y se van a dar cuenta que es normal que haya algún tipo de planteo y cuestiones a resolver y se terminan resolviendo de la manera que lo estamos haciendo en La Libertad Avanza. Cuando haya que votar, si votamos todos juntos, se van a dar cuenta que no hay ningún tipo de inconveniente. Las demás cosas las vamos a resolver, de hecho ya las hemos resuelto.

La situación que se generó por la salida de Oscar Zago (expresidente del bloque) ¿quedó resuelta?

Sí, está resuelto.

¿Y qué pasará con Marcela Pagano? Trascendió que la intención de Karina Milei y de usted es que ella se aparte de la Comisión de Juicio Político....

Todo lo que pasa dentro de la Cámara de Diputados es responsabilidad del presidente de la Cámara. Las cuestiones que pasan dentro del bloque son responsabilidades del jefe del bloque. Yo rescato la figura de Marcela Pagano, es una profesional muy capaz, es muy leal al proyecto y al Presidente de la Nación. Hay muchas ganas de trabajar en nuestro espacio. Hay muchas ganas de participar, de estar en todas las comisiones. Somos 41 legisladores, nos corresponden solamente 8 o 9 presidencias. Lo importante es que votemos todos juntos y yo estoy convencido de que es así.

Cuando Milei habló por primera vez como presidente lo hizo de espalda al Congreso ¿Se interpretó como un desaire para los legisladores?

El presidente Milei le habló a 46 millones de argentinos desde el Congreso. No hay mucho más para analizar.

¿No hay ninguno al Congreso de parte del Presidente?

Para nada. Él ha sido parte del Congreso, estuvo dos años y ha planteado todo lo que quería en el Congreso. Él cree en las instituciones.

Queda poco más de un mes para el 25 de mayo, la fecha que estableció para el Pacto de Mayo. No obstante, la Ley Bases todavía no se aprobó. ¿No está muy lento todo este proceso?

Estamos frente a uno de los proyectos más importantes desde la vuelta a la democracia en Argentina. Son casi 300 artículos. La ley contempla a diferentes sectores de la economía y del Estado, y vamos camino a sancionarlos. Yo soy optimista. Obviamente, no depende de mí, sino de la voluntad, de primero, obtener el quórum y después que la mitad más uno de los legisladores apoyen este paquete de normas. No va lento, va dentro de los carriles normales. Queremos que nos vaya bien. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que esto sea una realidad. Te voy a decir algo que no es menor. Desde el rol que me toca a mí, desde la Cámara de Diputados, he mantenido cientos de reuniones con embajadores de todo el mundo, representantes de compañías que están dispuestas a invertir en la Argentina. Solo están esperando que la política dé el "ok". La gente ya le digo el "ok" al Presidente. El Poder Ejecutivo ya tomó un rumbo, lo último que falta es que en el Parlamento se tome conciencia de esto. Estamos trabajando día a día para convencerlos porque habrá un antes y un después en la Argentina por la Ley Bases.

¿Qué aprendió La Libertad Avanza en materia legislativa y política en este poco tiempo? Sobre todo cuando se retiró el primer proyecto de la Ley Ómnibus.

Son enseñanzas que quedan. Yo creo que esta vez lo vamos a hacer mucho mejor. Y las próximas leyes las vamos a hacer mucho mejor aún. Es difícil tratar proyectos tan largos teniendo una mayoría parlamentaria limitada. Somos la segunda fuerza dentro del Parlamento. Tenemos 41 diputados en nuestro espacio, nos faltan 88 más para tener quórum. Entramos con una desigualdad histórica, otras fuerzas arrancaban con 110, 115 o 130 diputados. Entonces nos toca jugar otro juego, pero lo estamos haciendo. Y créeme que todos los días estamos viendo cómo hacemos para mejorar nuestra performance legislativa en todos los trámites que entraron.

¿Cuándo cambiará la situación del ciudadano que ve que con su salario no llega ni a dos semanas?

Primero pongamos en contexto. Venimos de 20 años desastrosos en la Argentina. Esto viene de 2001 y principio de 2002. Un descalabro económico del cual no hemos salido más.

Hemos tenido el viento de cola de la soja y habían licuado los salarios de todo el mundo. En ese momento, producto de la devaluación asimétrica que empezó en su momento Duhalde y la continuó Kirchner. Tuvieron viento de cola, pero en reformas estructurales en la Argentina no se hizo nada. Lo único que se hizo es construir un espacio de poder pero se olvidaron durante 20 años de construir un país sobre cimientos sólidos.

Entonces, no pueden pretender que en cuatro meses de gobierno, el Presidente solucione 250 o 260 meses de descalabro constante y permanente. Hay que ser un poco pacientes. Hay algunos que quieren de alguna manera transmitirnos la receta, diciendo yo haría esto o yo haría lo otro. Muchachos, tuvieron tiempo… Dennos el tiempo necesario y seguramente, más temprano que tarde, la situación económica en la Argentina va a mejorar. Se está haciendo un esfuerzo enorme para paliar el desastre que dejó Sergio Massa. Con el solo fin de proteger su candidatura presidencial, salió con un festival, hizo una fiesta con el Banco Central y con todas las herramientas que tenía para sostener la candidatura, pero al mismo tiempo estaba generando una bomba de tiempo. El Presidente y su equipo de trabajo están haciendo lo imposible para desactivarla.

De hecho, la inflación, vamos a repetirlo hasta el cansancio, actúa con un rezago de 18 meses. Sobre esto hay evidencia empírica en el mundo. Lo que se emite hoy, tendrá consecuencias hasta dentro de 18 meses. Entonces, esto va a llevar tiempo. Nosotros creemos que el primer paso es lograr el equilibrio fiscal, estabilidad económica, estabilidad monetaria y, a partir de ahí, sentar la base de una nueva Argentina.

El FMI marca que van por ese camino, incluso felicita. Pero también advierte que el ajuste es un poco fuerte y pide más apoyo a las familias vulnerables.

En este sentido, hay beneficios para 7,3 millones de personas, se ha duplicado la Asignación Universal por Hijo, y después se aumentó un 25%. Este es el gobierno que más se ha ocupado de la ayuda social y se hace todo por sistema. Se han eliminado los intermediarios que siempre hubo. Todavía quedan en la Argentina. De hecho, yo he mantenido un tipo de discusión vía redes sociales con algunos funcionarios de otro gobierno. Los intermediarios existen en algunas localidades alejadas. También se ha otorgado la ayuda escolar, pasó de 13.000 pesos a 70.000 pesos. Hay una fuerte colaboración del gobierno para tratar de paliar esta situación, pero creemos que pronto, a partir de la estabilidad, se va a generar de nuevo un clima de negocios que va a contribuir de manera enorme a salir de este desastre que ha dejado el gobierno de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Hay que tener memoria también, y no hay que pedir que en tres meses se solucionen 20 años. Digo, para que esperen un poco, sean pacientes, que nosotros, más que nadie, queremos salir de esta situación.

¿Y los gobernadores están colaborando? Me refiero a los gobernadores no cercanos…

Creo que muchos de ellos han tomado conciencia de la gravedad de la crisis que se ha heredado, de la nueva Argentina que queremos vivir, y yo creo que en muchos casos va a haber una colaboración bastante importante para que podamos llevar adelante, por lo menos, estos principales proyectos que enmarcan la Ley Bases, el paquete fiscal, y algunas cuestiones más que se vienen.

¿El gobernador Sáenz está colaborando?

Con el gobernador Sáenz hemos tenido siempre diálogo, y él ha comprendido, y está colaborando para que a la Argentina le vaya bien. Acá no hay bandera política, no es si está de un lado, si está de otro, si hay un partido u otro. Acá lo que queremos es que a la Argentina le vaya bien. Si le va bien a la Argentina, le va a ir bien a Salta. Si hay estabilidad monetaria, le va a ir bien a Salta. Si hay estabilidad económica, le va a ir bien a Salta, porque se generan oportunidades de inversión y de negocio. Si a la Argentina le va mal a Salta, le va a ir mal. Entonces, esa conciencia es la que tienen que tomar los gobernadores, y yo creo que el gobernador Gustavo Sáenz es plenamente consciente y va a hacer lo que esté a su alcance.

El año pasado, La Libertad Avanza logró un hecho inédito en política, ganar en gran parte del país sin estructura una partidaria grande ¿Ahora están buscando esa construcción? ¿Vinieron a Salta a eso?

Es muy importante que esta fuerza que ha nacido desde abajo, desde los jóvenes, que veían que sus padres no progresaban, que nunca iban a poder llegar a cumplir el sueño de tener una casa, de vivir en un país que tenga crédito, vivir en un país normal, no tenía estructura jurídica. Hoy queremos que tengan estructura jurídica más allá de todas las alianzas. No es La Libertad Avanza solo, es la Libertad Avanza más todos los partidos que quieren apoyar y que quieran sumarse a este cambio que estamos proponiendo para la Argentina. Es algo que no es menor, es bueno aclararlo, por eso es que hablamos de temas electorales. Yo destaco el tema del voto electrónico o la boleta única. Creo que es un gran paso institucional que deberá dar la Argentina y todas las provincias, porque hacen a la transparencia y al crecimiento de la calidad democrática.

El año que viene, ¿vamos a votar con boleta única de papel?

Es nuestro gran anhelo que eso ocurra, pero también vamos a intentar o a tratar de proponerles a todos los gobernadores que este es el camino. La gente es más libre a la hora de votar, es más sano el sistema, el recuento es más rápido, se gasta menos dinero, tienen muchísimas ventajas. De hecho, ahora es complicado. El otro día hablaba con el embajador de la India y allí se vota de manera electrónica y tiene 964 millones de personas empadronadas.

.¿Cuál sería el sistema, el voto electrónico que tiene Salta o la boleta única de papel que tiene Córdoba y Rosario?

Cualquier avance y salir del sistema actual de voto papel convencional, que existe en mi provincia, que existe a nivel nacional, siempre cualquier avance en torno a ese sistema va a ser mejor. Esto será cuestión de tiempo.

¿Descubrió algún hecho de corrupción o pidió investigar alguna situación de la gestión anterior en la Cámara de Diputados?

No. Desde el momento que asumí me propuse eliminar todo tipo de gastos superfluos que nada tenga que ver con la actividad legislativa. O sea, arreglarnos con los recursos que tenemos. El problema es que hemos gastado mucho más de lo que hemos sido capaces de generar durante 20 años. Esto ha recaído en deuda, que la vamos a pagar en las futuras generaciones, en impuestos más altos, que es pérdida de poder adquisitivo y pérdida de libertad por parte de la población. Por último, el robo más escandaloso es la emisión monetaria por parte del Banco Central, que es meternos la mano encubiertamente en el bolsillo de 46 personas argentinas. El equilibrio fiscal que estamos buscando es parte de eso. El tema que me preguntaba vos, si hubo algún caso, nosotros, el principal ataque que estamos haciendo contra el sistema es equilibrar las cuentas. Eso nos va a dar a futuro lo que estamos buscando, que es crecimiento económico, que la Argentina hace más de 14 años que no crece.