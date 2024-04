Se aproxima Michi Fest, el primer evento temático sobre gatos en Salta

"Ya sé, ya sé./ Son limitados, tienen necesidades/ y preocupaciones/ distintas./ Pero los observo y aprendo de ellos./ Me gusta lo poco que saben,/ que es tantísimo./ Se quejan, pero nunca se preocupan./ Caminan con una dignidad sorprendente./ Duermen con una simplicidad directa,/ que

los seres humanos sencillamente no podemos comprender./ Sus ojos son más hermosos que los nuestros./ Y pueden dormir 20 horas al día/ sin vacilar ni sentir remordimientos./ Cuando me siento bajo de ánimos/ me basta con observar a mis gatos/ y me vuelve la valentía./ Estudio a estas criaturas,/ son mis maestros".

No solo el "maldito" Charles Bukowski hizo a sus gatos objeto de sus elucubraciones y -por fortuna- de sus poemas. Hay una plétora de seres humanos sorteando las connotaciones negativas en torno de los felinos domesticados, así entre comillas, porque no se puede amar a estas criaturas sin conocer la diferencia entre amansar y dominar.

Los cultores de los gatos son muchos, van en incremento y se organizan para hablar entre pares. Como el grupo internacional y de habla hispana de Facebook Gatolicismo, donde cohabitan 408 mil miembros que comparten inquietudes, dudas, entretenimiento y que se apoyan en las enfermedades y duelos de sus mininos.

El 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre son los días internacionales del gato.

En Corea y Japón hay cafés temáticos, sobre animes y doramas populares. Pero también existen los cafés de gatos, recintos en los que además de tomarse una deliciosa infusión, se puede acariciar a un seductor felino.

Capítulo aparte merecen los gatos famosos como Grumpy Cat, la más gruñona de la red y que falleció en mayo de 2019; Lil Bub, con su lengua siempre fuera y que murió en diciembre de 2019; Hamilton, el gato más "hípster" con su llamativo bigote blanco; o Venus, la gata de las dos caras, cada una de un color.

Siempre atentos a las tendencias e interpelados por realidades que les llegaron al corazón La Magia Producciones, autores de eventos temáticos como Mercado Medieval, Always (sobre la saga "Harry Potter") y Salta Revival Retro Festival y Revival Retro Spooky Night (en inmediaciones de Halloween), ahora proponen la Michi Fest.

"Michi Fest surge por dos razones principalmente. Por un lado, en la casa donde viví estos últimos años, circulaba una manada de gatos salvajes producto de la tenencia irresponsable de unos vecinos. Rescatando esos gatos y sus sucesivas camadas de crías, aprendí a querer a los michis y eso me llevó a conocer sobre las problemáticas y los prejuicios que rondan a los gatitos. A su vez, todos los chicos y chicas del staff son amantes de los gatos y algunos colaboran de distinta forma en casos de gatos abandonados o callejeros. Así es que fueron muy entusiastas con la idea de hacer un evento solidario para colaborar con el proteccionismo. Es lo que sabemos hacer y con lo que podemos colaborar de forma más efectiva con las personas que se dedican de forma activa a trabajar con los gatitos", detalló Doris David, la organizadora general del evento.

Michi Fest se realizará el 26 de mayo próximo, de 15 a 20, en la Usina Cultural (España y Juramento), tendrá entrada libre y gratuita y ya se puede seguir la cuenta de Instagram dedicada a este encuentro: michi.fest, para conocer las novedades apenas vayan surgiendo.

Cada evento que La Magia Producciones hace ingresar en el calendario de actividades de la ciudad tiene una denominación muy meditada. "Creemos que 'michi' es la forma más 'argenta' de llamar a los gatos de forma genérica. Por eso, nos pareció lo más acertado y divertido. Sabíamos que cualquiera que viera el nombre iba a saber inmediatamente de qué se trataba", comentó Doris.

Los más afectos a los felinos tendrán un evento temático a partir de ahora en Salta. Pablo Yapura

La oportunidad de dedicarles a los gatos una feria temática, agregó Doris, le surgió al observar no solo al grupo con el que trabaja, sino a gran parte de su entorno.

"Tenemos muchos amigos que llevan su amor a los michis a otro nivel: compran productos que tienen gatos ya sea para decorar su casa o para vestirse, son 'fans' de los gatos y no dudan en exhibirlo en su día a día", expresó.

También señaló que en las ferias donde trabajan pudo constatar que muchos emprendimientos hacen productos sobre gatos, pero no en exclusiva, por lo que se colaba la idea de que hubiera un leit motiv que atrajera a un público potencial, los amantes de los gatos, quienes podrán encontrar mucha variedad de productos sobre y para gatos en un solo lugar.

"Esa articulación con los estands es la que nos permite generar fondos para aportar a las asociaciones proteccionistas. A su vez, se harán acciones para el público que quiera donar directamente, a través de rifas y otras promociones. Y podrán conocer en primera persona a esta gente hermosa que le pone el cuerpo al proteccionismo. Las personas que aman a los animales son muy sensibles a las situaciones que enfrentan los animales abandonados y callejeros, por lo que nos pareció óptimo juntar a las partes en una movida alegre y atractiva, pero también concientizadora", definió Doris. Así mismo anticipó que en la pantalla de cine de la Usina Cultural, proyectarán durante la jornada distintos casos de gatos en adopción y consejos e información útil para la tenencia responsable de estas mascotas.

"Hago una aclaración importante: no es una jornada de adopción y sugerimos no asistir con mascotas para evitar su incomodidad", subrayó. Agregó que aunque todavía no está abierta la convocatoria para los emprendedores, Michi Fest atrajo el interés de quienes hacen arte gráfico, accesorios, peluches, utilitarios para el hogar, papelería y productos para mascotas, entre otros artículos.

Sin embargo, quienes vienen siguiendo de cerca los eventos de La Magia Producciones esperan más sorpresas como trivias, concursos de cosplay y proyección de cortos, con tantos gatos famosos de la ficción.

Mientras, la contribución del poeta y periodista argentino Joaquín Giannuzzi con "El puesto del gato en el cosmos": "Uno siempre se equivoca cuando habla del gato./ Se le ocurre por ejemplo que junto a la ventana/ el gato se ha planteado en el fondo de los ojos/ un posible fracaso en la noche cercana./ Pero el gato no tiene un porvenir que lo limite./ A uno se le ocurre que medita, espera o mira algo/ y el gato ni siquiera siente al gato que hay en él./ ¿Cómo admitir detrás del movimiento de la cola/ una motivación, un juicio o un conocimiento?/ El gato es un acto gratuito del gato./ El que aventure una definición debería/ proponer sucesivas negaciones al engaño del gato./ Porque el gato, por lo menos el gato de la casa,/ particular, privado e individuo hasta las uñas,/ comprometido como está al vicio de nuestro pensamiento/ ni siquiera es un gato, estrictamente hablando".