Comerciantes y emprendedores, endeudados por el tarifazo de la luz

Endeudados y con miedo a perder sus negocios y emprendimientos. Así se encuentran muchos comerciantes salteños. Aseguran que se les hace imposible afrontar el pago de las boletas de luz tras el tarifazo y que, para peor, a esto se suma la caída de ventas, el encarecimiento de insumos y el pago del alquiler y proveedores, entre otras variables que hacen peligrar la continuidad de sus locales, algunos con más de 20 años, y los puestos de trabajo de los empleados.

Consideran que pagar con tarjetas por el servicio de energía eléctrica significa "sobreendeudarse" a futuro y responsabilizan a la Provincia por la suba. Incluso, aseguraron que se sienten "afectados a nivel psicológico" por la situación. "Nos están saqueando", sostuvieron. Ahora los comerciantes se organizan para presentar un amparo la próxima semana.

Carolina Haro es propietaria de "Café Catedral", una confitería ubicada frente a la Plaza 9 de Julio, que funciona hace más de 20 años y de la cual dependen económicamente más de 10 familias. En diálogo con El Tribuno contó el drama que atraviesa por el tarifazo de la luz. Es que antes solía pagar boletas de entre 170 y 280 mil pesos, pero ahora las facturas rondan casi los 700 mil pesos. En este momento adeuda 1.300.000 pesos. Aseguró que se ve imposibilitada de pagar la cifra exorbitante y para peor, las ventas del local cayeron abruptamente.

Los incrementos, en general, rondan el 150% para usuarios residenciales y hasta el 250% para comercios.

Las causas del aumento

La Secretaría de Energía de Nación fijó un incremento de hasta el 120% en el precio mayorista de la generación de energía, lo cual se vio reflejado en la boleta con un aumento del 75% de ese ítem. A esto se sumó una suba de poco más del 6% que tuvo el transporte de la electricidad. Y como frutilla del postre estuvo la suba del 101,28% que autorizó el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta a Edesa por la distribución. El tramo inicial de esa actualización hizo encarecer las boletas un 78% en ese ítem desde febrero. Pero como si eso pareciera poco, se habían estipulado incrementos también para los meses de marzo (11,84%) y abril (otro 11,84%), pero estos quedaron suspendidos por un plazo de 120 días, mediante una resolución del Ente Regulador.

Carolina calificó la situación generada por la suba como "espantosa". Aseguró que lo máximo que había pagado de luz alguna vez, en un mes de enero durante el cual usó dos aires acondicionados, fueron 280 mil pesos, pero el mes pasado la boleta le llegó con un monto de 700 mil pesos y este mes ocurrió algo similar. "O sea, tengo un millón trescientos mil pesos atrasados porque no pagué", relató.

Añadió que no le alcanza el dinero para cubrir la boleta del mes pasado y mucho menos de este. "No sé cómo voy a hacer, porque no me parece a mí eso de ir a pagar con una tarjeta de crédito, porque lo mismo vas a tener que pagarlo después; o sea, es una locura".

Baja en las ventas

Para peor, el movimiento en su local disminuyó considerablemente. "Muchísimo bajaron las ventas diarias. Veo que la gente ha dejado de consumir, lógicamente, porque no tiene el poder adquisitivo que tenía antes. Ya no se sientan a tomar un café, la piensan dos veces. Las ventas cayeron un 80 por ciento", aseguró.

En la confitería trabajan 10 empleados, cuyas fuentes laborales corren peligro. "Inclusive yo", reconoció Carolina.

"Nosotros somos una sucesión porque este negocio era de mi mamá, y al fallecer, quedamos dos hermanos a cargo. Somos dos familias", dijo.

"No hay un día en que uno pueda vivir tranquilo sin pensar en que la plata no alcanza, y que hay que pagar las deudas. Nos están saqueando".

Otro comerciante del rubro gastronómico, César Cabana, quien posee un local de comidas sobre la avenida Tavella, contó que en diciembre pagó 270 mil pesos la boleta de luz. En enero fueron 325 mil pesos; en febrero, 534 mil pesos, y en marzo, 710 mil pesos.

"El precio de la luz influye mucho en los costos que tenemos. Habrá que incorporarlo dentro del producto que ofrecemos, pero las ventas no están bien; entonces se complica. No sé como seguirá esto. Eso es lo peor, la incertidumbre y las dudas. No hay un día en que uno pueda vivir tranquilo sin pensar en que la plata no alcanza, y que hay que pagar las deudas. Esto constituye hasta daño psicológico y moral. Eso es lo que sentimos. Nos están saqueando", expresó Cabana.

Otra suba, la del gas

Al ser consultada sobre su opinión respecto de la suba del gas, que será del 300 por ciento, y cómo hará para afrontarla, respondió: "Todas las subas que vienen de los impuestos, de los servicios, a mí me parece que son una falta total de verificación, porque no hay nadie que las verifique y nadie que realmente diga a ver, ¿en qué parámetros te basas vos para pasar de cobrar 200 mil pesos a un millón?", cuestionó.

Y agregó: "La luz que nosotros pagamos en Salta es el triple de cara que en otras provincias pese a que vendemos luz; entonces a mi me parece que en esto tiene que ver el gobierno provincial y se lavan las manos. No están haciendo absolutamente nada por la provincia y se llenan la boca hablando del gobierno nacional", remarcó.

"A ellos les interesa salir a hablar mal de la Nación pero con los recursos que nosotros tenemos en la propia provincia deberíamos salir y poder afrontar todo, pero a esos recursos no los aprovechamos nosotros, sino que se los dan a otros. Esto es responsabilidad del gobernador que no les quita el negocio a esta gente para darnos un pequeño respiro al menos. Piensan en ellos y no en el pueblo", finalizó.

"Este tarifazo eléctrico sí que es de lo peor"

Luis María Galli es propietario de la Librería de Salta, ubicada en la calle Urquiza 277 y antes pagaba 20 mil pesos la boleta de la luz. Ese es el monto que abonó a comienzos de año, pero la factura subsiguiente fue del doble: tuvo que pagar 40 mil pesos. La de marzo fue de 80 mil pesos y la última, en abril, llegó a 90 mil pesos.

"Es exclusivamente de luz. No incluye impuestos municipales, porque la propiedad es una casa y un negocio, entonces por la casa se paga gas y esos impuestos. En todo comercio tenés que tener las luces prendidas. La iluminación es fundamental. Las luces están encendidas mientras dura la atención del público. No es posible atender a los clientes sin una buena iluminación", manifestó.

Y añadió: "Como hemos entrado en un período totalmente recesivo, la luz llega así y la tenes que pagar sí o sí, pero lamentablemente la gente no entra al negocio a comprar; entonces es complicadísimo y a la hora de la verdad, cuando tengo que pagarle la factura a alguno de mis proveedores de Buenos Aires, por los productos, todo se hace cuesta arriba".

Recordó otras crisis económicas durante gobiernos anteriores. "Ni en otras épocas sucedió algo así. Esto sí que es lo peor de lo peor. Es un tarifazo brutal", finalizó.

En una librería barrial

Belén Ramos tiene en una librería ubicada en el barrio Aráoz, en la zona sur, y es estudiante universitaria. Contó que "el año pasado pagaba 15 mil pesos y ahora tengo que pagar 70 mil. Yo siento que esto es confiscatorio, quieren apropiarse de nuestras cosas porque ¿qué debemos hacer para poder pagar? Vender la mercadería, entregarles todo y cerrar el local. Encima el Ente Regulador no actúa como corresponde. No tenemos quién nos defienda. Están haciendo lo que quieren con nosotros. El gobierno de la provincia no nos escucha".

Ramos añadió: "Saben que es impagable y por eso nos ofrecen pagar en tres cuotas, pero tenemos las tarjetas fundidas. Yo no puedo pagar ni con tarjeta", finalizó.

Por estos motivos, el grupo Comerciantes Unidos de Salta informó que está ultimando detalles para presentar la próxima semana un recurso de amparo contra el tarifazo de la luz. Desde el sector anunciaron que recurrirán a la Justicia por "los montos descabellados" que recibieron en las boletas de Edesa y que no pueden afrontar.