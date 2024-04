El salteño atrincherado en una concesionaria recuperó su dinero "pero no los daños y perjuicios"

Abelardo Usandivaras siente que le ganó la pulseada "a un sistema muy perverso", después de que se haya atrincherado en una concesionaria de Puerto Madero y reclamar el dinero que le debían o la camioneta que había adquirido a 120 días, en esa empresa a la que el salteño llamó "fantasma".

Luego de insistir con quedarse a dormir "hasta que aparezca el dueño" (pese a que afuera esperaban sus hijos, uno de ellos menor de edad), Abelardo, un productor rural de Metán, contó a El Tribuno que le devolvieron "los 10 millones de pesos y pude comprar una camioneta aunque usada con varios kilómetros".

Desde la Ciudad de Buenos Aires, a punto volver a su Metán natal, el productor perjudicado indicó que "después de una semana muy agitada, anoche (por el viernes) terminó la negociación, que para mí no tendría que haber porque era una obligación de la concesionaria, pero los sistemas muy perversos".

Recibió choripanes y un hombre disfrazado de caballo lo abrazó

El salteño se hizo viral y se volvió popular después de hacer conocida su historia: no solo lo acompañó su familia y otros clientes perjudicados, sino que además llegaron vecinos de la zona para acompañarlo y animarlo a no abandonar su solicitud. De hecho recibió choripanes y hasta un hombre disfrazado de caballo se acercó a abrazarlo.

"Yo necesitaba el auto para trabajar, así que después de instalarme en la concesionaria, a esta empresa que te das cuenta que es fantasma porque ni cuit tiene, la Policía salió de mediadora hasta que llegó un abogado tardísimo. Me devolvieron los 10 millones de pesos, pero los daños y perjuicios no".

"Es un llamado de atención a varias empresas"

Usandivaras se sintió aliviado porque pudo comprar un vehículo gracias a la gente que se acercó, no así de los trabajadores de esta concesionaria ubicada en Paseo Colón al 1400. "Solucionamos la movilidad, amigos y gente se arrimó. Pude, finalmente, comprar una camioneta usada con más kilómetros, no como yo quería. Lo que ofrecieron no existía y me ofrecieron tres vehículos. Es un llamado de atención a varias empresas como Mercado Libre y redes que sin darse cuenta le dan una mano a esta gente que se aprovecha de los clientes".

El salteño perjudicado que fue elogiado nada menos que por el Chaqueño Palavecino, dio sus conclusiones sobre este tipo de situaciones que tiene que atravesar un trabajador: "Pueden ser $100 mil, un millón, 10 millones, todo es muchísimo para nosotros que nos cuesta un montón. Laburamos en el campo, las veces que nos quedamos a dormir en la camioneta porque laburamos por el mango. Esto se puso muy tenso, me iban a llevar preso, pero los medios de comunicación y la gente me ayudaron un montón".

"Fue una lección cívica donde se demostró que el pueblo, la gente tiene un poder que mueve cerros. Estuve a cargo de la titularidad de algo que no era esperado. El modus operandi de ellos es que le hagas juicio. Mé controlé muchísimo, porque adentro te tratan muy mal", agregó y resaltó que en todo momento "los policías se comportaron muy bien".

"Se confiaron porque me vieron muy campesino"

Abelardo se mostró sereno y también dejó en claro que no tenía inconvenientes en esperar el tiempo que sea necesario para recuperar su dinero, pese a la devaluación en un país en constante crisis. "Los que me conocen saben que no iba a aflojar. Así fue. Se cortó el lazo. Ellos justificaron la estafa que tuve, mucha gente está con el mismo problema y se confiaron porque me vieron de botas, chalecos, muy campesino, sabían que mis tiempos en Buenos Aires corrían, pero la confianza mata al hombre, la viveza criolla supera al primer mundo. Somos luchadores de la tierra de Güemes".

"Para mí es un logro enorme, personal, familiar, porque es mucha plata la que perdía pero cuando miraba para afuera (en la concesionaria), estaban todos apoyándome. Fue un país atrincherado a través de una concesionaria. Lo que pido es que la Justicia tiene que actuar y saber el modus operandi de esta gente. Debe revisarlo", cerró.