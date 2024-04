Boliches buscan extender horario para evitar la crisis

Los propietarios de boliches aseguran que vienen atravesando una difícil situación debido a los altos costos de operación, agravado por el elevado costo de luz y los impuestos que deben pagar para funcionar. El Tribuno se comunicó con Mario Delaloye, propietarios de distintos locales, para conocer la realidad de un sector que está pidiendo extender el horario de cierre de los boliches con el fin de aliviar la presión económica que están enfrentando.

Según el representante de las discos nocturnas, el sector se vio golpeado por los últimos aumentos en la factura de luz, que en algunos casos superan el millón de pesos. Esta situación se agrava aún más debido a la limitación del horario de venta de bebidas alcohólicas, lo que impacta significativamente en los ingresos de los locales.

Consumo de la luz

"La realidad es que, nuestro mayor insumo es la luz, porque nuestros equipos son importantes, por lo que tenemos un consumo, totalmente distinto y atípico a cualquier comercio común. Nosotros tenemos mucho consumo de luz y porque necesitamos mucha potencia. Y esta a la vista de lo que está sucediendo, en todos los otros rubros y nosotros no somos ajenos, no estamos exentos a la situación de los demás comercios, es por eso que corremos el riesgo de cerrar las puertas. Lo nuestro es gravísimo porque nosotros no trabajamos todos los días, sino que esperamos a los fines de semana. Encima nuestro rubro depende solamente de una hora de consumo prácticamente de los clientes adentro del local", expresó el empresario.

Mario Delaloye destacó que la venta de bebidas representa aproximadamente el 90% de la facturación de un boliche, y que la restricción horaria actual hasta las 5 de la mañana dificulta la viabilidad de los negocios. Además, señala que la práctica de ofrecer entradas gratuitas es esencial para atraer clientes, ya que la crisis económica ha afectado la capacidad de gasto de la población.

Hasta las 6 de la mañana

"La gente está saliendo de los bares a las 2 de la mañana, llega a las 3 de la mañana al boliche, a las 4 la policía nos corta la barra. Por eso, una de las herramientas fundamentales que nosotros estamos planteando para poder sostener nuestro negocio es que volvamos al horario hasta las 6 de la mañana, porque con el horario hasta las 5, el corte de venta de bebidas alcohólicas se hace una hora antes. Con esto estamos imposibilitados de sostener nuestra actividad, está en un riesgo de zona roja para nosotros", sentenció el representante de boliches.

En este sentido, los propietarios de boliches consideran fundamental la extensión del horario de apertura hasta las 6 de la mañana, lo que les permitiría mantener sus negocios operativos y evitar el cierre inminente de los mismos. Argumentan que esta medida no solo beneficiaría a la industria del entretenimiento, sino que también contribuiría a la seguridad y descongestionamiento de la ciudad al permitir una salida más escalonada de los clientes.

Los impuestos de la actividad

Además de los desafíos económicos relacionados con la factura de luz, los propietarios de boliches también señalan la carga impositiva adicional que deben afrontar, incluyendo impuestos elevados y pagos anticipados a entidades privadas como Sadaic y Aadi Capif. Esta situación, según Mario Delaloye, genera dificultades adicionales para la operación de los locales y pone en riesgo su viabilidad a largo plazo.

"Si nosotros no regalamos las entradas sin cargo, la gente se queda en los bares y directamente quedamos anulados de nuestra actividad y esto hace que los bares se transformen en boliches y en lugares clandestinos, que no cuentan con la infraestructura y todas las exigencias que a nosotros nos obligan tener. Hay una ordenanza vigente de la época de la pandemia, donde recortaron el horario hasta las 5 de la mañana. Es por eso que nosotros le pedimos al Ejecutivo Municipal, que nos devuelvan la hora que nos quitaron. Además, tenemos otros impuestos que son mucho más caros que un bar como Sadaic y Aadi Capif", finalizó.