El Gobierno está dispuesto a analizar la Boleta Única Papel

El Tribuno se comunicó con el vicegobernador, Antonio Marocco para conocer su opinión. En primer lugar, dejó en claro que lo que aquí se discute es "calidad" democrática y no costos.

"Debemos buscar el sistema que mejor garantice la calidad democrática, que proteja la universalidad del sufragio, que tutele el derecho a elegir libremente y ser elegido de los ciudadanos y que garantice que la voluntad de los mismos se refleje cabalmente en las urnas. No se trata de economía doméstica ni de la lista del supermercado, donde uno relaciona precio y calidad de un producto para determinar si vale la pena el esfuerzo para "darse un gustito". La calidad democrática no tiene precio y no es un lujo",sentenció.

Después, aclaró el segundo interrogante. "¿La Boleta Única Papel y la Boleta Única Electrónica tienen la misma eficiencia, protegen de igual manera la calidad democrática y tutelan igual de bien el derecho de los ciudadanos a elegir libremente y ser elegidos? Si ambas opciones son iguales para el fin perseguido y una resulta más barata, por supuesto que deberíamos elegir esa", afirmó.

En Salta, buenos resultados

Marocco expresó que en Salta hubo "muy buenos resultados" con el sistema de Boleta Única Electrónica en cuanto a calidad democrática se refiere. "La voluntad de los ciudadanos se ha manifestado siempre de manera eficiente, con rapidez y sin denuncias de fraude, sean los resultados convenientes al gobierno de turno o no. Con este sistema, por ejemplo, ganó el Partido Obrero en el año 2013 quedándose con la senaduría por la capital, con 4 bancas en la Cámara de Diputados y con 9 en el Concejo Deliberante de Salta", añadió.

Y agregó que están "dispuestos" a analizar exhaustivamente el sistema de Boleta Única Papel.

"Si se concluye que es superador al que tenemos actualmente, pondremos a consideración el cambio de sistema. En las próximas semanas estaré viajando a Córdoba para interiorizarme más sobre este tema. La gestión que llevamos a cabo con el gobernador Gustavo Sáenz ha demostrado que no existen normativas pétreas que no puedan ser modificadas. Impulsamos una reforma constitucional para cambiar lo que los ciudadanos consideraron que había que cambiar para tener mejor calidad institucional, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo con el sistema electoral? Pero no se trata de cambiar por cambiar y nada más. Se trata de mejorar, y eso requiere trabajo a conciencia, serio, meticuloso", expresó.

Al finalizar, afirmó que si se llegara a debatir, sería conveniente además pensar una reforma de fondo, "en la que modernicemos el sistema electoral general, discutamos el piso electoral para mejorar la representatividad, analicemos la conveniencia de las elecciones intermedias".