¿Fin del voto electrónico?: amplia adhesión a la boleta única de papel

La suerte del sistema de votación con boleta única electrónica (BUE), utilizado en Salta desde 2011, parece estar echada. En una consulta realizada por El Tribuno con diferentes referentes políticos, la mayoría se mostró a favor de la eliminación del sistema de votación electrónica. Los representantes políticos consultados no solo pusieron en relieve sus fallas sistémicas, limitaciones de auditabilidad y escasa confiabilidad, sino también su alto costo.

Este sistema de votación, altamente cuestionado, volverá está en discusión cuando el Gobierno provincial realice una nueva ronda de consulta a la que serán convocadas fuerzas políticas para discutir las reglas y el sistema de votación que se utilizarán en esos comicios.

El senador provincial por San Martín, Manuel Pailler, comentó que el voto con boleta única de papel es una buena alternativa, sobre todo por su menor costo en comparación con el voto electrónico. Su opinión es favorable sobre este sistema de votación, pero aclaró que se debe modificar la ley electoral para permitir el uso de boletas únicas.

"Creo que es una muy buena alternativa, sobre todo en esta época de una situación económica difícil, sabemos que es muy importante el costo. Creo que cuesta tres o cuatro veces menos que el sistema de voto electrónico, y es una alternativa muy importante. Por supuesto tendría que tratarse para que se apruebe y se modifique la ley electoral para el uso de este tipo de boletas. Con una boleta única, se evita que se roben los votos ya que cada ciudadano que va a votar, se le entrega una boleta, entra al cuarto oscuro, marca la opción que quiere. Es una opinión favorable, pero por supuesto debería ser tratado en el ámbito que corresponde y modificar la ley para que esto ocurra", señaló el legislador salteño.

Por su parte, el diputado provincia José Gauffin, en diálogo con El Tribuno, expresó que está de acuerdo con la implementación de la boleta única papel en Salta en las próximas elecciones, ya que mejora la fiscalización, reduce gastos en comparación al voto electrónico y elimina sospechas de fraude.

En Salta, contratar el servicio sistema de Magic Software en 2023 le costó a la Provincia cerca de $1.000 millones. Si lo actualizamos a ese monto con una inflación acumulada de más del 280%, sería muy difícil poder cubrir ese costo sin resignar gastos mucho más esenciales y sensibles.

"Estoy totalmente de acuerdo con la boleta única papel. Es un mecanismo que mejora sustancialmente la fiscalización. Con el papel damos un paso adelante, dejando atrás un enorme gasto que tiene el Estado Provincial con la boleta única electrónica. Es un avance de sostener primero, para desterrar las típicas prácticas de los partidos políticos haciendo desaparecer las boletas y segundo, aliviarle a los partidos políticos más chicos, el tema de la fiscalización. Y después, desterrar siempre la sospecha del manejo del voto electrónico", sentenció.

Alto costo

El diputado nacional Emiliano Estrada, criticó su alto costo y la falta de justificación en un contexto de austeridad. Sugiere que se debería pasar al sistema de boleta única de papel y que debe ser tratado por diputados y senadores antes de las elecciones del año que viene.

"A la boleta única electrónica todos los que la defienden lo hacen en función de la velocidad con la que tenemos resultados. Me parece que es un argumento muy endeble, y más en un contexto de ajuste donde le estás pasando el hacha a absolutamente todos los gastos del Estado, me parece que no tiene mucho sentido el enorme gasto", expresó.

Afirmó que se necesita hacer una estructura para que una elección resulte lo más fácil posible, es decir, que no haya que llevar una boleta de cada partido a las mesas, tener el fiscal en cada escuela y consideró que la boleta única papel resuelve eso.

"Creo que lo que tiene que primar es la voluntad de cambiar el sistema, sobre todo de abaratarlo, entendiendo que la boleta única papel, lo único que tendría que hacer el Juzgado Electoral es imprimir una boleta por cada votante en todas las mesas y listo", finalizó.