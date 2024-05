Cierre de registros del automotor: "Tendrían que terminar con los negociados de ACARA", dijeron en Salta

Tras el cimbronazo que significó el anuncio del Gobierno sobre el cierre del 40% de los Registros de la Propiedad Automotor, no solo hay alerta en Salta por alrededor de 100 salteños que podrían quedar en la calle, sino que además hay una pregunta que se hacen los trabajadores: "¿Por qué nadie habla de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)?".

Una persona que lleva adelante sus labores en Salta contó a El Tribuno dónde van a parar los millones de pesos que se recaudan por mes en cada registro y sostuvo que la solución "no es cerrarlos, sino terminar con los curros, los negociados de ACARA".

Salta cuenta actualmente con once Registros de la Propiedad del Automotor, de los cuales hay cuatro intervenidos y son los apuntados, a priori, por el gobierno nacional. Sin embargo los otros siete también corren riesgos de no subsistir a largo plazo.

El Ente Cooperador está desde 2010

¿Qué es ACARA y por qué los mencionan?, lo detalla el trabajador: "Antes cobrábamos impuestos de sellos y teníamos que depositar todo en la provincia, pero en 2010 se mete un Ente Cooperador, ACARA, y pasamos a depositar las recaudaciones a esa asociación".

Según indicó la fuente que prefirió no brindar su nombre "cada uno de los once registros deposita un promedio de 120 millones de pesos a ACARA y esta gente se queda con el 91% de ese dinero".

Y agregó: "Nosotros cobramos el impuesto del sello a través de un sistema y depositamos a ACARA. Son entre 20 y 30 millones de pesos por semana. A los aranceles también los giramos a ACARA, pero una vez al mes y es un aproximado de 60 millones".

Esta persona indicó que "los negociados de ACARA son los que tendrían que terminar, esos son los verdaderos curros y no dan la cara".

"No somos empleados del Estado"

Otro dato no menor es que los trabajadores no están directamente relacionados al gobierno nacional o provincial. "No somos empleados del Estado, sino del encargado del registro que sí es funcionario público. Además nosotros no tenemos sindicatos".

¿Cuántas personas se verán afectadas si efectivamente el gobierno cierra los Registros de la Propiedad del Automotor? "Unos 10.000 trabajadores de todo el país, de los cuales hay unas 100 personas que se van a ver afectadas en Salta". Por ese motivo, están pensando en realizar un paro nacional aunque por el momento no fijaron la fecha del mismo, pese a que el cese comenzará el lunes.