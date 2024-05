Ya ingresó la masa de aire frío antártico a Salta

Desde esta mañana se comenzó a sentir el cambio en las condiciones meteorológicas en el valle de Salta. Amaneció con un poco de sol y mesuradamente el cielo se fue cargando de nubes remolcadas por un viento frío del sur.

Los modelos de los especialistas del clima aseguran que mañana seguirá bajando la temperatura y las máximas no van a superar los 10 grados centígrados. El sábado será sin lugar a dudas el día más frío por la continuidad de de las bajas temperaturas y ya para el domingo las condiciones comenzarán a cambiar paulatinamente. Si se despeja totalmente para el fin de la jornada existen reales condiciones para anticipar la primera helada del año, lo que daría inicio al invierno meteorológico y el fin del otoño climatológico.

En esto que parece un trabalenguas, lo más significativo es que el frío se adelantó en este año. La promedio de la primera helada para el Valle de Lerma siempre estuvo para los primeros días de junio.

Sucede que esta masa de aire polar que proviene de la costa occidental continental no es la primera; en los primeros días de mayo una masa fría secó todos los campos verdes del valle. Ahora ya ingresó la segunda ola y lo que predicen los especialistas es que es más fría. Ya hubo nevadas en la Puna y en las zonas altas de los Valles Calchaquíes en la primera quincena del presente mes.

"Será una suma de días fríos en donde los salteños no estamos acostumbrados a soportar. Jueves, viernes, sábado y domingo nublados con máximas que no superan los 8 ó 10 grados, más un domingo que se despeja a la tarde y como los más viejos sabemos: eso es helada segura; será entonces un fin de semana en donde tendremos que estar atentos al termómetro. Quizás en la Patagonia estarán acostumbrados a estas condiciones, pero acá no; nosotros somos de las noches frías y los días de sol comiendo mandarinas", dijo Ignacio Nievas que tiene años y ciencia encima.

Nieve

"Habrá que ver a dónde se sitúan las isotermas 0", dijo Nievas bajando un poco las expectativas sobre los anuncios de las probables nevadas en el Valle de Lerma.

Lo que quiere decir el científico es que se tiene que observar a qué altura de la geografía salteña se ubican los 0 grados centígrados. En condiciones normales de olas polares están por arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Si el frío llega más intenso esa altura de isoterma 0 comienza a bajar. Tiene que bajar hasta los 1100 msnm en donde está ubicada la ciudad de Salta. Por supuesto que San Lorenzo y Campo Quijano corren con las ventajas.

"Lo que es una bendición para algunos es una maldición para otros", dijo el sabio Nievas. "En la seguidilla de muchos días frío sin sol, las casas se comienzan a enfríar y el uso de las diversas calefacciones origina cuidados extras. Habrá que cuidar el bolsillo por el aumento de las tarifas y por otro lado las condiciones de ventilación", advirtió.

Habla de la masificación de las afecciones broncorespiratorias y del impacto económico que golpeará a las familias que registren un uso excesivo de gas o electricidad.

Quienes también deberán tomar todas las precauciones por las altas probabilidades de precipitaciones gélidas son los fieles peregrinos de Sumalao que este fin de semana cumplirán con su pacto de fe. Seguramente la solidaridad y la fe los guiarán por los caminos más seguros, pero habrá que considerar el extremo frío.

Advertencias

Ante las bajas temperaturas, de la ola polar que llegó a Salta, el Ministerio de Salud Pública advirtió a la población sobre los riesgos de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Se trata de una sustancia gaseosa, imperceptible, pero muy peligrosa, ya que puede provocar enfermedad y hasta pérdida de la vida.

Las muertes por intoxicación con monóxido de carbono son prevenibles y evitables. Gran parte de los casos ocurren por mal uso de braseros o funcionamiento deficiente de artefactos a gas en ambientes mal ventilados.

El monóxido de carbono se origina en artefactos que queman gas, carbón, leña, kerosén, alcohol o cualquier otro combustible. Es un gas que no tiene olor ni color, se encuentra en el humo de la combustión que producen braseros, estufas a gas y otros sistemas de calefacción, velas, vehículos con motor encendido, etc.

Por eso, es importante no mantener los ambientes completamente cerrados, para evitar la acumulación del gas.

Prevención

La cartera sanitaria provincial recomienda hacer limpiar y revisar los artefactos de calefacción por gasistas matriculados antes de ponerlos en funcionamiento y no utilizar hornallas y hornos de cocina para calentar los ambientes.

En el caso de que se utilice brasero, éste debe ser encendido fuera de la casa e ingresarlo cuando el carbón está completamente prendido, manteniendo una ventana abierta para permitir la circulación de aire. Es muy importante no dejarlo en el interior, sobre todo cuando las personas se retiran a dormir.

Nunca se debe dormir con velas o braseros encendidos, ya que al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono se suma la posibilidad de incendio. Tampoco se debe instalar el calefón en el interior del baño. La salida al exterior de calefones y calefactores debe ser controlada periódicamente por gasistas matriculados.

La llama de los quemadores de horno y hornallas debe ser siempre azul; si presenta color amarillo o anaranjado, es por la presencia de monóxido de carbono. En ese caso, se debe revisar los artefactos de inmediato.

Se recomienda también revisar chimeneas, ya que algunas aves pueden construir su nido en ellas y obstruir la salida de los gases.

Otro cuidado que se debe tener, es no encender el motor de vehículos en lugares cerrados, ya que el humo del caño de escape produce alta concentración de monóxido de carbono.

Síntomas

La intoxicación por monóxido de carbono provoca dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, confusión y pérdida del conocimiento. Las personas dormidas pueden morir sin poder reaccionar.

Ante la sospecha de intoxicación, se debe retirar de inmediato a la persona del ambiente contaminado, ventilar el lugar y solicitar ayuda al Sistema de Emergencias 911.