Fuerza Patria: La Cámpora logró imponer más candidatos, pero Kicillof se quedó con los de mayor peso

Fuerza Patria, finalmente, dividió los candidatos en las ocho Secciones Electorales para las próximas elecciones bonaerenses, que se llevarán a cabo el 7 de septiembre; si bien La Cámpora logró imponer más candidatos, los de mayor peso pertenecen al círculo rojo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El candidato que quedó como cabeza de lista en la Primera Sección es el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis. Esta sección, es la segunda en importancia y agrupa los municipios de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

La Segunda Sección Electoral será encabezada por el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, quien también integra el Movimiento Derecho al Futuro, liderado por Kicillof. Además del municipio que lleva adelante Nanni, la Segunda Sección está integrada por Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

La vicegobernadora, Verónica Magario, estará en la Tercera Sección. Es una de las aliadas histórica del actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y si bien supo tener buena relación con Cristina Kirchner y La Cámpora, ese vínculo se perdió en los últimos años. La Tercera Sección está compuesta por los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Asimismo, el camporista y presidente del Honorable Concejo Deliberante de Pehuajó, Diego Videla, quedó ubicado en el primer puesto de la lista de candidatos a senadores provinciales por la Cuarta Sección, integrada por los municipios de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

La ex titular de Anses Fernanda Raverta será representante en la Quinta Sección Electoral y es una de las personas más allegadas a la ex mandataria Cristina Kirchner. Esta Sección incluye los municipios de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

La Sexta Sección estará liderada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Di Chiara, ex intendente de Monte Hermoso y dirigente cercano a la ex presidenta Cristina Kirchner. La Sexta Sección Electoral elige once diputados y está compuesta por los municipios de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

La concejala de Azul Marí Inés Laurini será la cabeza de la lista de candidatos a senadores provinciales en la Séptima Sección Electoral, conformada por su municipio y los de Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo. Su mandato actual terminará el próximo 10 de diciembre, por lo que aspira a ingresar a la Cámara alta bonaerense. Cuenta con el respaldo del intendente de Azul, Nelson Sombra, quien responde, a su vez, a Máximo Kirchner.

Por último, Ariel Archanco, titular del Partido Justicialista de La Plata y diputado provincial, quedó al frente de la lista de candidatos a diputados bonaerenses en la Octava Sección, otra de las apuestas de La Cámpora y el kirchnerismo dentro del acuerdo macro con los socios de Fuerza Patria.