"Pitu" Herrera, el salteño que con 20 años debutó en San Lorenzo: "Mis familiares y amigos saben que la peleo desde chico"

Cuando parecía que Daniel "Pitu" Herrera iba a cumplir el sueño de debutar en la primera de San Lorenzo, no ocurrió por diferentes cuestiones: los resultados que no acompañaron a Rubén Darío Insúa, el cambio de técnico y el interinato que se convirtió en oficial para Leandro "Pipi" Rogmanoli. Sin embargo, el momento llegó este jueves 16 de mayo, cuando el salteño de Colonia Santa Rosa menos lo pensó. Fue por Copa Libertadores, en un partido caliente ante Liverpool de Uruguay en el Nuevo Gasómetro . Horas después de su presentación ante el público, el marcador central habló con El Tribuno : "Mis familiares y amigos saben que la peleo desde chico" .

Cuando parecía que Daniel "Pitu" Herrera iba a cumplir el sueño de debutar en la primera de San Lorenzo, no ocurrió por diferentes cuestiones: los resultados que no acompañaron a Rubén Darío Insúa, el cambio de técnico y el interinato que se convirtió en oficial para Leandro "Pipi" Rogmanoli. Sin embargo, el momento llegó este jueves 16 de mayo, cuando el salteño de Colonia Santa Rosa menos lo pensó. Fue por Copa Libertadores, en un partido caliente ante Liverpool de Uruguay en el Nuevo Gasómetro. Horas después de su presentación ante el público, el marcador central habló con El Tribuno: "Mis familiares y amigos saben que la peleo desde chico" .

"Fue muy lindo el debut, no me lo esperaba para nada. Mis compañeros me felicitaron cuando terminó el partido. Cada uno de ellos se acercó a felicitarme", dijo el joven de 20 años, nacido el 6 de febrero de 2004.

A los 45 minutos del complemento, el cartel indicó la salida de Diego Herazo por el juvenil de la camiseta 36, justo 3 minutos después del agónico gol de Gastón Campi para el 3 a 2.

"En el gol de Campi salgo a festejar. Estábamos colgados en la tribuna, cuando me fue a buscar el preparador físico para decirme que vaya rápido que entraba. Yo no caía pero fui corriendo y se me pasaba todo por la cabeza, no podía creerlo", comentó.

Al momento de ingresar, sostuvo que "me habló de lo táctico del partido, que hagamos una línea mas defensiva".

Del ciclón desde la cuna

Hincha del ciclón de nacimiento, "Pitu" cumplió el sueño de cualquier niño futbolero, nada menos que en el torneo más importante de América para el club de sus amores. "Fue una sensación muy linda debutar ahí en San Lorenzo, en una libertadores, es algo muy lindo la verdad".

Para Colonia Santa Rosa no fue un día cualquiera. Desde hace un tiempo parte de la población (que tiene 13 mil habitantes), mira los partidos de San Lorenzo solo por Herrera. En más de una oportunidad el juvenil quedó al borde del debut, pero esta vez sí se dio y las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de emoción. Él también recibió muchas llamadas y mensajes de sus amigos y familiares.

"La verdad es que me mandaron muchos mensajes, felicitándome. Estoy muy contento porque es algo que la mayoría de mis amigos y familiares saben que la estoy peleando desde muy chiquito. Estoy muy contento por la emoción y la felicidad de ellos".