El Festival Sumaj Pachamama llega plagada de naturaleza a Bárcena

Paz, tranquilidad, naturaleza y mucha tradición. El próximo 15 de agosto "The Canuto glaming" de la localidad jujeña de Bárcena, será el epicentro sagrado del NOA, dónde la música y la cultura homenajeará a la Madre Tierra en el denominado "Festival Sumaj Pachamama".

Canuto es un lugar especialmente diseñado para descansar y reconectar con la naturaleza, rodeado de montañas y silencio.

De esta manera y organizado por Alma Andina Creaciones en encuentro se realizará a partir de las 13 horas y hasta las 18.30 con los principales exponentes de la música "natural".

Cabe destacar que los tickets pueden adquirirse por medio de la plataforma "Passline".

En el festival actuarán los prestigiosos artistas Chancha Vía Circuito, Paloma del Cerro, Cyma Music, Danza del espíritu y Vale Moisés.

Chancha Vía Circuito, cuyo nombre real Pedro Canale, es un músico, productor, compositor y DJ argentino que fusiona el folclore, la cumbia colombiana y la música electrónica. Explora el género de folklore digital en su forma más minimalista, uniendo ritmos de afrodance, downtempo, dub, house tribal, IDM y murga.

Por su parte Paloma del Cerro es cantante, compositora y productora. En su actual proyecto, Paloma compone y canta canciones que atraviesan distintos tradicionales argentinos, latinoamericanos y de mundo, que se fusiona con música electrónica.

Asimismo, Cyma Music, un proyecto argentino que incluye el Handpan en sus creaciones, acaba de publicar tres temas donde hacen gala de una mistura entre el sabor musical latinoamericano y las nuevas opciones de procesamiento digital del sonido, uniéndose a una tendencia global de la música electrónica que tiende a utilizar sonoridades más orgánicas, generando a través de filtros y efectos aplicados a instrumentos como el Handpan, ambientes ensoñadores y paisajes oníricos que están entre los sonidos más tradicionales y los más actuales.

Por su parte "Danza del espíritu" puede referirse a varios tipos de danzas con connotaciones espirituales o religiosas. En algunas culturas, se refiere a danzas que buscan la conexión con lo divino, como la danza profética. En otras, puede aludir a danzas que honran a los espíritus ancestrales, como en algunas tradiciones nativas americanas. También existe la danza del vientre, que aunque no se llama explícitamente "danza del espíritu", a menudo se asocia con la expresión de emociones y la conexión con el cuerpo, lo que puede tener un significado espiritual para algunas personas.

Finalmente Valentina Moisés se describe como cantante y compositora, host televisiva, coach de Medicina CMA (Cuerpo, mente, alma), instructora de Yoga, creadora de Vibra Holística, Focus y Valentina y los Valientes.