Clima en Salta: lluvias en Cobos y Güemes, alerta por tormenta para la capital salteña

Un núcleo de tormenta afectó a la localidad de Cobos, muy próxima a General Güemes, pasadas las 19:00 de este lunes; lo que podría interpretarse como un adelanto de lo que podría ocurrir en la ciudad de Salta en las próximas horas, ratificando la alerta amarilla que desde temprano emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la zona.

La advertencia por lluvias y tormentas seguirá vigente en la capital salteña hasta el martes a la mañana, y también abarca a las localidades del Valle de Lerma y las del sur provincial: Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, etc.

¿Llueve en Salta?

Todo parece indicar que en algún momento de este lunes y durante las primeras horas del martes lloverá en la ciudad, "pero muchas veces esas tormentas se disipan en el camino", explicó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno. Sin embargo, la alerta amarilla del SMN fue actualizada a las 18:00.

Semana con lluvias

Además de la alta probabilidad de precipitaciones de las próximas horas, el pronóstico semanal indica que podría llover todos los días hasta el fin de semana inclusive. El SMN mantiene vigentes alertas amarillas para las tardes y noches del martes y miércoles.

Semana calurosa

La temperatura máxima de este lunes fue de 31,5 °C y se registró a las 15:00. El resto de la semana tendrá jornadas similares:

Martes: máxima estimada en 29 °C.

Miércoles: se espera un pico de 30 °C.

Jueves: máxima de 28 °C.

El escenario cambiaría recién el viernes, con una máxima que no superaría los 24 °C debido al ingreso de un pulso de aire frío.

¿Qué se espera para el sábado y domingo? En el arranque del fin de semana largo por el Carnaval, las probabilidades de precipitaciones continuarán y las temperaturas máximas rondarán los 26 °C.

