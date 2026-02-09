PUBLICIDAD

Policiales

Un accidente vial se cobró una nueva vida: una mujer murió tras ser aplastada por las ruedas de un camión

El sinistro ocurrióen la intersección de avenida Sarmiento y Aniceto Latorre, en inmediaciones del hospital Materno Infantil, pasadas las 18.
Lunes, 09 de febrero de 2026 19:15
La impactante imagen tras el siniestro vial. Fotos: Pablo Yapura
Un grave siniestro vial se registró este lunes por la tarde en la intersección de avenida Sarmiento y Aniceto Latorre, en inmediaciones del hospital Materno Infantil, con el saldo de una persona fallecida. Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de las autoridades.

Según pudo saber El Tribuno a partir de testimonios recogidos en el lugar, el hecho involucró a un camión y una bicicleta que circulaban por Aniceto Latorre. Ambos vehículos habrían doblado hacia avenida Sarmiento en sentido sur, cuando por causas que se investigan el camión pasó por encima de la ciclista.

La zona quedó con restricción vehicular. Fotos: Pablo Yapura

La víctima, una mujer mayor de edad, quedó tendida entre las ruedas del vehículo de gran porte, generando una profunda conmoción entre quienes presenciaron la escena.

La alerta por el siniestro ingresó al sistema de emergencias a las 18.09. Personal policial y de emergencias trabaja en el lugar, donde se dispuso una restricción vehicular que afecta la circulación en la zona.

Se aguarda información oficial para confirmar las circunstancias del hecho y la identidad de la víctima.

