Quién es Demián Reidel, el funcionario cercano a Javier Milei que se fue por denuncias de corrupción

Demián Reidel, quien este lunes renunció a la titularidad de Nucleoeléctrica, es licenciado en Física del Instituto Balseiro, tiene un máster en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y es investigador de Harvard. Fue dueño de un fondo de inversión en Estados Unidos y vicepresidente del Banco Central (BCRA) durante la gestión de Mauricio Macri.

Comenzó su carrera en el sector financiero en el área de investigación sobre mercados emergentes en el banco JP Morgan y luego estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes en Goldman Sachs.

Es cofundador del fondo de cobertura QFR Capital Management y se desempeña como profesor de posgrados en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). En 2019 fue nombrado investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Durante la campaña presidencial de Milei había sonado como candidato para ocupar la presidencia de la entidad monetaria, que finalmente quedó a cargo de Santiago Bausili.

Finalmente, Reidel fue designado jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, un cargo que desempeñó ad honorem. En paralelo, desde abril de 2025 ejerció como presidente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.

El 17 de julio de ese año, Reidel renunció como jefe de asesores del Presidente. La salida fue comunicada a través de un decreto en el Boletín Oficial, que llevó la firma de Milei y del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, que se limitó a aceptar la renuncia y agradecerle “los servicios prestados”.

Ahora, abandonó su cargo al frente de Nucleoeléctrica Argentina tras las denuncias de irregularidades en la empresa.

¿Por qué está sospechado Demian Reidel?

Demian Reidel, expresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., presentó su renuncia este lunes luego de haber sido denunciado por diversos hechos de corrupción que involucran sobreprecios en productos y servicios del organismo y señalado por saldar deudas personales con activos de dudosa procedencia.

La primera denuncia involucró irregularidades en procesos de contratación, puntualmente en una licitación del servicio de limpieza de las centrales nucleares de Atucha que habría implicado un sobreprecio estimado en más del 140% respecto del contrato vigente y de los valores históricos del servicio.

El valor por la contratación de un nuevo servicio, perteneciente a la empresa Limpiolux, no era acorde a la cantidad de metros cuadrados destinados a las tareas de limpieza y mantenimiento.

Ese hecho llamó la atención y el gerente de planta de Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, elevó una presentación ante el Comité de Integridad en la que advirtió sobreprecios e intentos de reformular informes técnicos ya emitidos y pedidos para “justificar” económicamente ofertas más caras.

Esta denuncia detonó el conflicto y, de acuerdo a información publicada por Perfil, el proceso de licitación incluyó cambios en los requisitos de admisibilidad, plazos acotados y criterios técnicos que redujeron drásticamente la competencia.

Días después, y sin haber sido evaluada técnicamente por el área requirente, Limpiolux apareció incorporada en la etapa económica, un punto que generó fuertes cuestionamientos internos por afectar la trazabilidad y el debido proceso administrativo.