Boca desorientado: volvió a perder de visitante

El equipo de Úbeda cayó 2-1 como visitante ante Vélez por la cuarta fecha del torneo apertura. El Xeneize había ganado de local frente a Riestra (1-0) y (2-0) frente a Newell's, pero perdió en su visita a La Plata (2-1) frente a Estudiantes. Los fanáticos Xeneizes sienten que suequipo no está a la altura de dar pelea.

El club viene de dos años sin títulos. Desde que Juan Román Riquelme es Presidente de la institución, el Xeneize no pudo gritar campeón. Esto se suma a que Boca no juega la fase de grupos de la Libertadores desde hace más de dos años.

El Presidente de Boca parece no poder encaminar a su equipo.

Además, los refuerzos que el club ha incorporado (salvo Leandro Paredes) no parecen estar a la altura de las expectativas que demanda la camiseta de Boca. El Xeneize pagó a inicios de 2025, más de 10 millones de dólares por Alan Velasco. Jugador que no ha estado ni cerca de cumplir con las expectativas del equipo.

Otra cuestión que molestó mucho a los fanáticos de Boca fueron las incorporaciones de Roncaglia y Gary Medel. Dos jugadores que supieron tener una exitosa época en el club pero su regreso se dió en un marco muy confuso. Muchos socios de Boca sospechan que ambos jugadores tuvieron otra etapa en el club, gracias a su amistad con Riquelme.

Javi García, otro de los jugadores criticados por la hinchada.

Claro estuvo, que ninguno desplegó niveles futbolísticos ni siquiera decentes. Sus malas actuaciones, sumado a una forma física cuestionable, llevaron a los hinchas a sospechar el motivo de su vuelta a Boca.

Los mercados de pases durnte la presencia de Riquelme en la dirigencia, dejan mucho que desear. Uno de los momentos más recordados por los hinchas fue el descuido que tuvo la dirigencia para anotar a sus refuerzos en tiempo y forma, para que puedan jugar el partido de dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2024 contra Independiente del Valle.

Miguel Ángel Merentiel. Uno de los pocos jugadores que el hincha de Boca defiende.

Boca vuelve a jugar la Libertadores este año y sus fanáticos están más que esperanzados, pero las continuas malas decisiones de la dirigencia apagan esa ilusión. Boca tiene un plantel con nombres destacados y jugadores jóvenes que prometen, pero con un técnico controlado por el presidente del club y malos mercados de pases, no parece ser muy brillante el futuro del equipo.

Así llega Boca para encarar esta nueva temporada. Leandro Paredes intentará comandar un equipo que viene golpeado y que necesita de un verdadero capitán. Los hinchas xeneizes depositan sus ilusiones en el campeón del mundo pero sin un equipo con jugadores a la altura de la camiseta, la situación no se ve muy favorable.