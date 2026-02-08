PUBLICIDAD

9 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
Portugal
Congreso Nacional
Chayita barrionuevo
viaducto el toro
Deportes

VIDEO. Vélez le ganó a Boca y trepó a la cima de la zona A en el Torneo Apertura

Matías Pellegrini, en dos oportunidades, marcó para el conjunto de Liniers. Iker Zufiaurre descontó para el xeneize pero a la visita no le alcanzó.
Domingo, 08 de febrero de 2026 22:40
Boca Juniors no pudo ante Vélez Sarsfield en el estadio Jose Amalfitani, al caer por 2 a 1, por el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 y los de Liniers treparon a la cima de la zona A. Matías Pellegrini, en dos oportunidades, marcó para el conjunto de Liniers. Iker Zufiaurre descontó para el xeneize pero a la visita no le alcanzó.

 

El xeneize buscaba sumar una victoria como visitante que le permitiera consolidarse en la tabla de posiciones y ganar confianza en el inicio del certamen, pero se encontró ante un conjunto que le dio más de un dolor de cabeza. 

El fortín ratifica su buen momento y repite actuaciones sólidas desde lo colectivo.

 

