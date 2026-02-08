VIDEO. Vélez le ganó a Boca y trepó a la cima de la zona A en el Torneo Apertura

Boca Juniors no pudo ante Vélez Sarsfield en el estadio Jose Amalfitani, al caer por 2 a 1, por el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 y los de Liniers treparon a la cima de la zona A. Matías Pellegrini, en dos oportunidades, marcó para el conjunto de Liniers. Iker Zufiaurre descontó para el xeneize pero a la visita no le alcanzó.

El xeneize buscaba sumar una victoria como visitante que le permitiera consolidarse en la tabla de posiciones y ganar confianza en el inicio del certamen, pero se encontró ante un conjunto que le dio más de un dolor de cabeza.

El fortín ratifica su buen momento y repite actuaciones sólidas desde lo colectivo.