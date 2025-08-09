Aumento salarial del 14% para los municipales

La Municipalidad de Salta informó que los empleados municipales percibirán un incremento salarial del 14% correspondiente al segundo semestre de 2025, el cual será calculado sobre los haberes de diciembre de 2024. El aumento se aplicará en tres tramos: un 4% con los haberes de agosto, un 5% en octubre y el 5% restante en diciembre.

Bono

De manera complementaria, y a través de una resolución emitida por la Jefatura de Gabinete, se otorgará por única vez un bono extraordinario y no bonificable de $50.000. Este adicional se liquidará durante el mes de agosto y tendrá como único requisito ser parte del personal alcanzado por la medida, ya que quedarán excluidos los funcionarios de alto rango.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la determinación se adoptó en función de las posibilidades financieras de la comuna y dentro de las pautas presupuestarias previstas para el año en curso. La administración local indicó que el esquema de aumentos toma como referencia las pautas salariales fijadas por el Gobierno provincial para el mismo período.

Primera parte

En el primer semestre de 2025, la Municipalidad ya había dispuesto un incremento salarial del 9%, que fue incorporado al sueldo básico de los trabajadores. "Ahora, con esta nueva actualización, el objetivo es asegurar una recomposición adicional que contribuya a sostener el poder adquisitivo de los empleados municipales en el marco de la planificación presupuestaria vigente", informaron desde el CCM.

La comuna señaló que tanto el aumento como el bono serán liquidados de acuerdo a los plazos y modalidades habituales, y que el esquema de pagos busca cumplir con los compromisos asumidos sin afectar el equilibrio financiero del Municipio.

El acuerdo es similar al que firmó la Provincia con algunos gremios estatales a fines de julio, que establece una suba del 14% (4% en agosto; 5% en octubre y 5% en diciembre) y un bono de 50 mil pesos.