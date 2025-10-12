Gimnasia de Jujuy también avanzó a cuartos de final en la Primera Nacional: comienza a definirse la próxima fase

Después del triunfazo por 2 a 0 de Gimnasia y Tiro ante Temperley, otro Gimnasia también pasó a los cuartos de final de la Primera Nacional: se trata del lobo jujeño que este domingo empató sin goles ante San Miguel y avanzó por ventaja deportiva.

Ya son cuatro los equipos confimados a la siguiente instancia: el albo, el lobo, Deportivo Madryn (tras perder la final ante Gimnasia de Mendoza este sábado), y Atlanta (le ganó 3 a 0 a Chaco For Ever).

Hasta el final de esta jornada se definirá el resto de los conjuntos que pasarán a cuartos: Ya juegan Estudiantes de Caseros y Maipú, Tristán Suárez vs. Agropecuario, Estudiantes de Río Cuarto contra Patronato y Deportivo Morón con San Martín de Tucumán.

Cabe recordar que los equipos que juegan en condición de local cuentan con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicados en sus respectivas zonas. Y los cruces de cuartos de final se conformarán una vez terminada la jornada.