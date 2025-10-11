¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

caso cordeyro
Deportivo Madryn
Primera Nacional
Coronel Olleros
Las murciélagas
Liga Profesional de Fútbol
Scott Bessent
Párense de Manos 3
Salta
Diane Keaton
Deportes

Gimnasia y Tiro vs. Temperley, minuto a minuto: el albo se juega el pasaje a cuartos, ¿a qué hora y dónde se puede ver?

El albo finalizó cuarto en la tabla de posiciones de la zona A, de la etapa inicial del torneo, que le permite afrontar el cruce con el gasolero, con ventaja deportiva y por eso es local esta noche.
Sabado, 11 de octubre de 2025 17:44
Llegó el día más esperado por los hinchas de Gimnasia y Tiro porque frente a Temperley, esta noche desde las 20.30, en el estadio David Michel Torino, se renueva la ilusión, en partido único, en el inicio del reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso de categoría. Lo transmite TyC Sports para todo el país.

El albo finalizó cuarto en la tabla de posiciones de la zona A, de la etapa inicial del torneo, que le permite afrontar el cruce con el gasolero, con ventaja deportiva. Esto quiere decir que hasta un empate le alcanza a los dirigidos por el "Teté" Fernando Quiroz para conseguir el pase a la siguiente fase.

 

El compromiso del millonario con el celeste también se plantea desde la óptica en que la formación visitante cuenta en sus filas con la dirección técnica del" Yagui" Forestello, un hombre que recorrió los cimientos del estadio de la Vicente López en dos oportunidades y en su último trabajo obtuvo el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, a fines de 2023.

 

Temas de la nota

