Juventud Antoniana juega ante Boca Unidos: busca dar vuelta la serie y clasificar a la siguiente fase

Juventud Antoniana tiene esta noche la parada más brava de los que jugó hasta el momento en la actual temporada, cuando a partir de las 22, reciba a Boca Unidos de Corrientes en el estadio Padre Ernesto Martearena, en el partido de vuelta por la fase reválida del torneo Federal A.

El santo está obligado a ganar frente a un rival de la talla de los correntinos que el domingo pasado en la serie de ida y de local ganaron 2 a 0. Esa es la diferencia que debe igualar la formación que dirige Germán Noce y de paso le alcanzaría para seguir compitiendo en la siguiente instancia del torneo por la ventaja deportiva.