El gran clásico del rugby salteño definirá el Regional

El destino, la historia, pero principalmente sus buenos rendimientos han puesto a lJockey Club y a Gimnasia y Tiro en la final del Regional del NOA B de rugby. Y si, el clásico con mayor riqueza en las páginas del rugby local volverá a jugarse, esta vez para definir nada menos que un campeonato.

Cuando el sol estaba a pleno sobre la capital salteña, el albirrojo superó a Universitario de Salta por 52 a 23 en la semifinal disputada ayer en la rotonda de Limache. Ya cuando ganó la noche fue el turno de Gimnasia y Tiro y Santiago Lawn Tennis, en La Almudena, partido que se cerró a favor del quince salteño por 57 a 42.

De acá en más habrá que esperar las definiciones que se den durante la semana en cuanto a lo organizativo, que está en manos de la Unión de Rugby de Tucumán (URT). La próxima final será la tercera bajo el actual formato y las dos anteriores se jugaron en canchas neutrales, en Tucumán. La entidad de la vecina provincia podría hacer valer estos antecedentes reglamentarios, pero podría primar algo más razonable, como jugar la final entre Jockey y Gimnasia en Salta, siendo las opciones las sedes de Universitario o Tigres, para mantener la neutralidad.

En lo relacionado al juego, Jockey Club fue superior a Universitario, dominó todas las acciones y justificó el triunfo que lo deposita en la final del Regional B . El albirrojo se impuso con tries de Tomás Juárez, Segundo Casabella, Nicolás Cordovín, Baltazar García (2) y Estanislao Pregot. El marcador se completó con cinco conversiones y cuatro penales del apertura Nahuel Martínez.

Luego llegó el partizado que jugaron Gimnasia y Tiro y Santiago Lawn Tennis en la cancha que el albo tiene en la Circunvalación Oeste. Se jugó de ida y vuelta desde el minuto uno hasta el ochenta, con aciertos y errores de ambos lados. A cada try que convertía el albo llegaba una rápida respuesta del quince santiagueño, que se aferraba a la épica para dar vuelta el partido, pero nunca llegó. Si estuvo presente el juego actitudinal que caracteriza a Gimnasia y Tiro.

Los tries del albo los anotaron Simón Robles, Matías Valdés,, Matías Tinganelli (2), Valentín Richter, Flores, Ignacio Nieva y Javier Atea. Gimnasia tuvo resto físico para empujar hasta el final del cotejo y así logró los tries que los pusieron en la final del Regional B, nada menos que frente al rival de toda la vida, el Jockey Club.