Perpetua por matar a su mamá con ayuda de su papá

Un joven confesó haber matado a su mamá, la Justicia comprobó que su papá fue cómplice del crimen y ahora ambos fueron condenados a prisión perpetua. El hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2023 en Villa María, Córdoba, pero reflotó en las últimas horas cuando se conoció la sentencia.

La muerte de la mujer fue espantosa. Recibió golpes, puñaladas y la brutalidad del ataque en principio no tenía explicación, hasta que surgió el verdadero móvil del crimen: la codicia.

Natalia Rosa Mariani, de 46 años, fue golpeada hasta quedar inconsciente y luego fue apuñalada con un cuchillo de cocina y otro de carnicero. Los investigadores determinaron que el móvil del asesinato fue la codicia, ya que la mujer había cobrado una herencia y su hijo le reclamaba parte del dinero.

Durante el juicio, que inició el lunes, se comprobó que quien cometió el asesinato fue su hijo, Gino Ferrari, de 22 años, y que su papá, Hernán Ferrari, de 57, fue partícipe necesario en el crimen. Un día antes del hecho, se reunieron en la panadería de Hernán, y allí habrían planificado todo.

El proceso judicial contó con los testimonios de testigos claves, entre ellos el de la hija de la víctima, quien señaló como responsables del ataque a su hermano y su padre.

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, Gino confesó el crimen, pero Hernán intentó despegarse diciendo que había mentido para proteger a su hijo. Sin embargo, su relato no convenció al jurado ni a los jueces.

El fiscal René Bosio, a cargo de la investigación, dijo que se trató de un plan "fríamente orquestado, movido por el lucro que despierta la codicia". Según la reconstrucción de los hechos, esa noche Gino ingresó a la casa de su mamá encapuchado para no ser reconocido.

Al ingresar al domicilio con una llave que le había dado su papá previamente, la golpeó hasta dejarla inconsciente y después la apuñaló con un cuchillo de cocina y otro de carnicero. Luego de matar a su mamá, Gino se llevó 400 mil pesos y 650 dólares para simular un robo.

Durante el juicio se evaluaron los testimonios, las pericias y el análisis de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque. Padre e hijo fueron detenidos en enero de 2024.

Gino fue condenado a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo, alevosía, codicia y por mediar un contexto de violencia de género. Su padre fue hallado partícipe necesario de ese mismo delito y recibió la misma pena.

Los investigadores determinaron que el verdadero móvil del crimen fue "la codicia". El deseo de apoderarse de un dinero que no les correspondía a ninguno de los dos condenados a prisión perpetua.,

Los investigadores lograron determinar que la mujer había cobrado una herencia y que tras recibir el dinero de la misma su hijo le reclamaba una importante parte del mismo y eso se convirtió en el conflicto fatal.