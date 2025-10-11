Triple femicidio: "Así no vive una piba que robó 30 kilos de cocaína"

En medio del dolor, la mamá de Morena Verdi (20), una de las jóvenes asesinadas en el brutal triple crimen de Florencio Varela, decidió abrir las puertas de su casa al equipo de Telenoche. Mostró cómo era su hogar en el monoblock y cuestionó a quienes intentan vincular a las víctimas con el narcotráfico.

"Los invito para que vean cómo vivíamos mi hija y yo. No somos personas que podríamos robar 30 kilos de cocaína, ni ella ni mi sobrina Brenda (del Castillo)", sostuvo Sabrina. "Quise dejar entrar a los medios a mi intimidad para que no pluralicen, para que no digan que les robaron. Vivimos así, dormimos en un sillón con ladrillos", señaló.

La mujer contó que prefiere mantener intacto el cuarto de su hija. "Así lo dejó More y quiero guardar el olor de ella, su perfume y sus pañuelitos. Está la saliva de More por eso no lavé las sábanas. Para que vean que así no vive una piba que supuestamente dicen que se robó 30 kilos de cocaína", remarcó indignada.

La mujer también explicó por qué dejaba que su hija hiciera eventos en su casa: "Prefería que tengan fiestas acá y no en otro lado. Venía gente a mi casa, yo tomando mates y sin dejarla sola, la sentía más segura acá en casa".

La mamá de Morena también reveló que recibió amenazas antes de declarar: "Me dijeron que venían por mí, que si no paraba esto iban por Jana (su otra hija). Tengo bronca y odio. Tengo miedo, pero me voy a defender y me van a tener que matar".

"No tengo problema en mostrar cómo vivo, ¿los demás pueden? Dejarlos entrar a mi casa es un montón, pero no quiero que hablen en plural", insistió la mujer.